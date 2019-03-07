52-річна Ольга Сумська приміряла вбрання з чималим декольте: гарячі фото
Українська акторка Ольга Сумська привернула увагу прихильників до вистави, в якій грає головну роль. Зробила вона це через Instagram, де з'явилось гаряче фото з ледь оголеними грудьми.
Акторка Ольга Сумська, яка може похизуватись чималою фільмографією, активно гастролює з театром. Наразі знаменитість перебуває у Чернівцях, звідки розбурхує мережу досить гарячими фото.
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Перед камерою знаменита акторка постала у чорному вбранні з пікантним декольте, яке злегка оголило її груди. А от свою струнку талію Ольга Сумська підкреслила широким ремнем, підібраним під колір до одягу. Макіяж з акцентом на очі та випрямлене волосся завершили її образ.
Ймовірно, знімок Ольга Сумська зробила у гримерній, адже позаду неї видніється скромний інтер'єр з кількома дзеркалами та чорно-білими знімками.
Прихильники Ольги Сумської були вражені від знімків. Вони зазначили, що вкрай незвично бачити зірку в такому відвертому образі, адже зазвичай акторка обирає скромні та елегантні вбрання.
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