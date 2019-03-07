52-річна Сальма Хайєк прикрасила обкладинку глянцю і дала відверте інтерв'ю про особисте життя

635
Сальма Хаєк
Сальма Хаєк / www.townandcountrymag.com

Знаменита мексиканська продюсерка і акторка знялася для американського журналу Town & Country. 52-річна Сальма Хаєк прикрасила квітневу окладинку глянцю і відверто розповіла про свого чоловіка, доньку і пластичні операції.

Попри те, що Сальма Хаєк знімалася для квітневого номера журналу Town & Country, інтерв'ю з продюсеркою з'явилося на сайті напередодні, 6 березня.

Читайте також: Розкішна Сальма Хайєк відвідала церемонію The Globe de Cristal Awards в Парижі: ефектні фото

Цієї весни 52-річна Сальма Хаєк і її чоловік, 56-річний бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, святкують десяту річницю шлюбу. В своєму інтерв'ю для глянцю акторка зізналася про чутки, які супроводжували її та її обранця після одруження.

Вона зазначила, що багато хто стверджував, що її шлюб з одним з найбагатших людей Європи – це не більше, ніж мезальянс, однак це не заважає їм щасливо жити і виховувати доньку Валентину Палому Піно.

Він найкращий чоловік у світі. Поруч з ним я стаю такою, якою є насправді. Він не намагається загнати мене в рамки, якось обмежити ... Не хочу розповідати вам, як ми познайомилися. Це дуже романтична і дивовижна історія, але вона належить тільки мені. Не хочу вульгаризувати її, щоб зробити себе цікавою комусь,
– сказала про чоловіка Сальма Хаєк.

Сальма Хаєк
Сальма Хаєк для журналу Town & Country /  Town & Country

Також мексиканська акторка розповіла про народження першої дитини в 41 рік.

Я думаю, що я найкраща мати, тому що народила дитину пізно. При цьому я дійсно втомлююся, не буду брехати ... Зараз Валентина підліток, дуже творчий, розумний, смішний і норовливий підліток,
– поділилася думками продюсерка.

Попри те, що на даний момент акторці 52 роки, вона виглядає значно молодшою. Однак будь-які хірургічні втручання зірка заперечує.

"Я нічого подібного з собою не робила", – ствердила Сальма Хаєк.

 

blog_ava
Посольство Росії у Великобританії опублікувало лист сина загиблої в Еймсбері жінки Путіну
сьогодні
2646
Теги: Мода LifeStyle Голлівуд
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Рецепт кольорових млинців на молоці
сьогодні 11:39 Рецепт кольорових млинців на молоці
Богданна Рибак 53
Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
6 березня 14:01 Як полетіти за кордон не за всі гроші: поради для мандрівників
Ірина Буртик 1711
Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
5 березня 17:30 Голос країни 9: всі учасники шоу, які зуміли вразити зіркових суддів на кастингу
Юлія Михайлова 2786
Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
5 березня 17:03 Де відпочити 8 березня: афіша подій у Києві та Львові
222
Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
5 березня 12:50 Що подарувати мамі на 8 березня: найкращі ідеї
2178
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук