52-річна Сальма Хайєк прикрасила обкладинку глянцю і дала відверте інтерв'ю про особисте життя

Знаменита мексиканська продюсерка і акторка знялася для американського журналу Town & Country. 52-річна Сальма Хаєк прикрасила квітневу окладинку глянцю і відверто розповіла про свого чоловіка, доньку і пластичні операції.

Попри те, що Сальма Хаєк знімалася для квітневого номера журналу Town & Country, інтерв'ю з продюсеркою з'явилося на сайті напередодні, 6 березня.

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Цієї весни 52-річна Сальма Хаєк і її чоловік, 56-річний бізнесмен Франсуа-Анрі Піно, святкують десяту річницю шлюбу. В своєму інтерв'ю для глянцю акторка зізналася про чутки, які супроводжували її та її обранця після одруження.

Вона зазначила, що багато хто стверджував, що її шлюб з одним з найбагатших людей Європи – це не більше, ніж мезальянс, однак це не заважає їм щасливо жити і виховувати доньку Валентину Палому Піно.

Він найкращий чоловік у світі. Поруч з ним я стаю такою, якою є насправді. Він не намагається загнати мене в рамки, якось обмежити ... Не хочу розповідати вам, як ми познайомилися. Це дуже романтична і дивовижна історія, але вона належить тільки мені. Не хочу вульгаризувати її, щоб зробити себе цікавою комусь,

– сказала про чоловіка Сальма Хаєк.



Сальма Хаєк для журналу Town & Country / Town & Country

Також мексиканська акторка розповіла про народження першої дитини в 41 рік.

Я думаю, що я найкраща мати, тому що народила дитину пізно. При цьому я дійсно втомлююся, не буду брехати ... Зараз Валентина підліток, дуже творчий, розумний, смішний і норовливий підліток,

– поділилася думками продюсерка.

Попри те, що на даний момент акторці 52 роки, вона виглядає значно молодшою. Однак будь-які хірургічні втручання зірка заперечує.

"Я нічого подібного з собою не робила", – ствердила Сальма Хаєк.