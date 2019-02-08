52-річна Сінді Кроуфорд оголилася для пікантного фото
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Американська супермодель Сінді Кроуфорд здивувала шанувальників у соціальних мережах звабливим чорно-білим знімком. Знаменитість знялася в еротичній фотосесії для книги відомого фотографа Рассела Джеймса.
Нове фото Сінді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
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Так, Кроуфорд роздягнулася задля фотосесії для книги Angels in the Desert Рассела Джеймса, в якій показали спокусливі фото моделей.
Знялася в природних умовах. Вітаю з відкриттям "Ангелів в пустелі" і новою книгою, Рассел!",
– написала у підписі зірка.
Що цікаво, крім Сінді, у книзі знялися вже Белла Хадід і Адріана Ліма.
Джерело: LifeStyle 24
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