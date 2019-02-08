52-річна Сінді Кроуфорд оголилася для пікантного фото

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Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / www.gettyimages.com

Американська супермодель Сінді Кроуфорд здивувала шанувальників у соціальних мережах звабливим чорно-білим знімком. Знаменитість знялася в еротичній фотосесії для книги відомого фотографа Рассела Джеймса.

Нове фото Сінді опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Так, Кроуфорд роздягнулася задля фотосесії для книги Angels in the Desert Рассела Джеймса, в якій показали спокусливі фото моделей. 

Знялася в природних умовах. Вітаю з відкриттям "Ангелів в пустелі" і новою книгою, Рассел!",
– написала у підписі зірка.

Що цікаво, крім Сінді, у книзі знялися вже Белла Хадід і Адріана Ліма. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Cindy Crawford (@cindycrawford)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Russell James (@russelljames)

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Excited to arrive in Palm Springs for a sneak peak of final preparations at @imagogalleries for their spring opening. Select works from my new Angels collection and an amazing highlight, incredibly cool presentation of ONLY photographs of @cindycrawford by the masters like #irvingpenn #helmutnewton and #herbritts. Looking forward to the official opening next month. The show features @cindycrawford @kendalljenner @officialelaineirwin @sarasampaio @alessandraambrosio and many others. Any inquiries regarding the ANGELS LIMITED EDITION BOOK please visit www.angelsbyrusselljames.com or email [email protected] Will make a full announcement here when it the show is officially open. A great weekend ahead to all!

Допис, поширений Russell James (@russelljames)

 

 

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Теги: LifeStyle Мода Еротика Сінді Кроуфорд
Джерело: LifeStyle 24
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