52-річний брат Меган Маркл вирішив одружитися і запросити на весілля герцогів Сассекських

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Меган Маркл і її брат Томас з майбутньою дружиною
Меган Маркл і її брат Томас з майбутньою дружиною / Колаж: 24 канал; фото Getty Images / The Daily Mail

Томас Маркл-молодший вирішив одружитися зі своєю дівчиною Дарлін Блаунт в березні 2019 року. Він заявив, що обов'язково запросить на своє весілля молодшу сестру Меган і її чоловіка принца Гаррі.

Рідний брат Меган Маркл офіційно оголосив про заручини і намір одружитися в інтерв'ю для Daily Mail. Напередодні Нового року 52-річний Томас зробив пропозицію руки й серця 38-річній Дарлін Блаунт. Закохані планують одружитися в березні 2019 року.

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Чоловік зізнався, що запросить на весілля Меган Маркл і принца Гаррі, попри те, що на їхнє королівське весілля він запрошення не отримав. Також він додав, що на урочисту подію прийде їхній батько, тому Томас Маркл-молодший має надію, що його одруження нарешті об'єднає Меган із сім'єю.

Я в цьому абсолютно впевнений. Наше весілля зблизить нашу сім'ю. Ми сподіваємося, що Меган і Гаррі, а також мій батько прийдуть на весілля і зможуть провести час разом,
– заявив рідний брат герцогині Сассекської.

Брат Меган Маркл
Брат Меган Маркл і його майбутня дружина / The Daily Mail

Нагадаємо, нещодавно батько Меган Маркл дав скандальне інтерв'ю для іноземного видання. 74-річний Томас Маркл назвав принца Гаррі зарозумілим. Чоловік сказав, що він відчуває перевагу над іншими людьми, якщо дозволяє собі вибирати, з ким спілкуватися, а з ким ні.

Теги: LifeStyle Королівська сім'я Меган Маркл
Джерело: Lifestyle
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