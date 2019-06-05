53-річна Елізабет Херлі похизувалася стрункими ногами в літній сукні: фото

Британська акторка Елізабет Херлі, яка вражає своїм розкішним зовнішнім виглядом у 53 роки, показала перші літні фотографії.

Нові знімки Елізабет опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Знаменитість показала фото, на якому вона позує на траві посеред парку. Херлі одягнула сукню-міді на запах з відкритими плечима та яскравим принтом з фруктами.

Британка не втратила можливості похизуватися стрункими та засмаглими ногами. Доповнили її образ розпущене волосся та сонцезахисні окуляри.

"Англійське літо", – підписала Херлі знімок, який набрав понад 80 тисяч вподобань.



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

Напередодні Елізабет Херлі показала спокусливе фото у купальнику з леопардовим принтом власного бренду з золотистим кільцем на бюстгальтері.

"Улюблений бікіні цього сезону", – підписала знімок зірка.



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1