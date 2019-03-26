53-річна Елізабет Херлі повторила легендарний образ від Versace: звабливі фото

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Елізабет Херлі
Елізабет Херлі / Колаж LifeStyle 24

Британська акторка Елізабет Херлі вражає своєю красою у будь-якому віці. Знаменитість знялася у фотосесії для глянцевого журналу Harper's Bazaar, у якій повторила один зі своїх культових образів з 1994 року.

Так, у 1994 році Елізабет Херлі зустрічалася з відомим актором Х'ю Грантом. 25 років тому на прем'єру фільму "Чотири весілля і одні похорони" в Лондоні жінка приголомшила розкішним виглядом – вона одягнула відверте чорне плаття від Versace, що прикрашене золотими шпильками.

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В інтерв'ю для видання акторка розповіла, що для виходу робила зачіску та макіяж вдома, водночас борючись за маленьке дзеркало з Грантом в скромній квартирі.

Я була абсолютно не готова. Мені терміново потрібно було знайти плаття для прем'єри Х'ю, а я нічого не розуміла в моді. Пам'ятаю, як прийшла в офіс, де мені дістали якесь плаття з величезного пакета. Я взяла його додому. Сама робила зачіску і макіяж, борючись з Х'ю за дзеркало в нашій крихітній квартирі з однією спальнею,
– пригадала Елізабет.

Елізабет Херлі
Елізабет Херлі і Х'ю Грант у 1994 році / Getty Images

Елізабет Херлі
Елізабет Херлі і Х'ю Грант у 1994 році / Getty Images

Для фотосесії Елізабет Херлі приміряла схожу сміливу сукню Vercase, в якій 53-річна зірка виглядає надзвичайно.

Елізабет Херлі
Елізабет Херлі / Harper's Bazaar

До слова, таку ж саму сукню днями приміряла популярна акторка Пенелопа Крус для обкладинки іспанського глянцевого журналу Vogue.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Стиль і мода Голлівуд Versace
Джерело: LifeStyle 24
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