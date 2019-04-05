53-річна Елізабет Херлі шокувала зовнішнім виглядом неповнолітнього сина: фото

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Елізабет Херлі
Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

Британська акторка Елізабет Херлі, яка вражає ідеальною фігурою та красою у свої 53 роки, також є щасливою мамою. Знаменитість виховує 17-річного сина Деміана, зовнішність якого викликає обговорення користувачів у мережі.

Нові знімки Елізабет опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Херлі показала фотографії на честь дня народження сина, 4 квітня. Деміану виповнилося 17 років і шанувальники привітали його зі святом. Однак деякі з користувачів зазначили, що хлопець більше схожий на дівчину.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Damian Hurley (@damianhurley1)

 

Що цікаво, раніше Елізабет Херлі зізнавалася, що багато її відвертих знімків у соціальних мережах робить саме її неповнолітній син. 

Елізабет і Деміан Херлі
Елізабет і Деміан Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

Елізабет і Деміан Херлі
Елізабет і Деміан Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

Елізабет і Деміан Херлі
Елізабет і Деміан Херлі / Instagram / @elizabethhurley1

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Теги: LifeStyle Великобританія Зіркові мами
Джерело: LifeStyle 24
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