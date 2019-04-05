53-річна Елізабет Херлі шокувала зовнішнім виглядом неповнолітнього сина: фото

Британська акторка Елізабет Херлі, яка вражає ідеальною фігурою та красою у свої 53 роки, також є щасливою мамою. Знаменитість виховує 17-річного сина Деміана, зовнішність якого викликає обговорення користувачів у мережі.

Нові знімки Елізабет опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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Херлі показала фотографії на честь дня народження сина, 4 квітня. Деміану виповнилося 17 років і шанувальники привітали його зі святом. Однак деякі з користувачів зазначили, що хлопець більше схожий на дівчину.

Що цікаво, раніше Елізабет Херлі зізнавалася, що багато її відвертих знімків у соціальних мережах робить саме її неповнолітній син.



Елізабет і Деміан Херлі / Instagram / @elizabethhurley1



Елізабет і Деміан Херлі / Instagram / @elizabethhurley1



Елізабет і Деміан Херлі / Instagram / @elizabethhurley1