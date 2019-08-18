53-річна Холлі Беррі похизувалася грудьми у мокрій футболці: пікантне фото
Голлівудська акторка Холлі Беррі у 53 роки продовжує вражати прихильників впевненістю та епатажними вчинками. Днями зірка фільму "Жінка-кішка", яка відсвяткувала день народження 14 серпня, засвітила свої груди у вологій футболці.
Пікантне фото Холлі Беррі опублікувала на своїй сторінці в Instagram. На світлині акторка позує у мокрій майці, на якій написано "Команда тих, у кого немає бра" (No Bra Club).
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Під вбрання зірка не одягнула спідню білизну, відтак продемонструвала оголені груди. "Підвищуємо рівень! 66", – додала вона у підписі.
Знімок назбирав понад 600 тисяч вподобань та безліч коментарів у мережі, в яких прихильники привітали жінку з днем народження.
Холлі Беррі часто демонструє свою звабливу фігуру та знімається в купальниках, або топлес. Своїми відвертими фото вона доводить користувачам у соціальній мережі, що для жінок вік – це лише цифра.
Хто така Холлі Беррі?Це популярна американська кіноакторка, лауреат престижних премій Еммі, Золотий глобус та Оскар. Холлі Беррі зіграла у відомих фільмах, зокрема, в "Хмарному атласі", "Пароль "Риба-меч", "Жінка-кішка", "Виклик за тривогою", "Ідеальний незнайомець".