53-річна Сальма Гаєк показала струнку фігуру в купальнику: пікантні фото

Голлівудська акторка Сальма Гаєк і в 53 роки може сміливо брати участь у пікантних фотосесіях. Все тому, що зірка зберегла струнку фігуру, яку залюбки підкреслює сексуальним вбранням.

Днями Сальма Гаєк спричинила фурор у мережі. Акторка опублікувала чергову світлину, продемонструвавши природну красу. Однак фото викликало чимало обговорень, а один з підписників блогу порадив кумирці не зловживати омолоджувальними процедурами. Відповідь зірки не забарилась.

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Я не робила ботоксу, але дякую за пораду, бо я вже задумувалась, може, прийшов час,

– толерантно відповіла вона.

Після цього Сальма Гаєк не припиняє дивувати громадськість, публікуючи ефектні фото з відпочинку. На одному з кадрів акторка постала перед камерами у чорному закритому купальнику від бренду Alexander McQueen. Сальма Гаєк залюбки позувала на фоні скелі та приховала інформацію про місце, де наразі відпочиває. Ймовірно, зірка обрала узбережжя Середземного моря, де часто влаштовує собі відпустку.

Цікаво, що в одному з інтерв'ю Сальма Гаєк розповідала, що не вірить в ефективність ботоксу та не є прихильницею цього методу омолодження. Окрім цього, струнка зірка запевняла: вона жодного разу не була навіть на консультації в пластичного хірурга. Та що ж допомагає зірці виглядати настільки сексуально та молодо – вона не розповідає.

"Я не вірю в ботокс, особливо коли його колють так рано. Люди самі себе знищують. Я не ризикую, коли мова йде про красу. Пластична хірургія, на мою думку, – величезний ризик. Я дуже консервативна в ставленні до зовнішності," – розповідала Сальма Гаєк.