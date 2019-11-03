53-річна Сальма Хаєк похизувалася спокусливими формами на червоній доріжці LACMA Art + Film

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Сальма Хаєк
Сальма Хаєк / www.gettyimages.com

Популярна акторка Сальма Хаєк стала гостею благодійного фестивалю LACMA Art + Film, який пройшов 2 листопада у Лос-Анджелесі. Компанію знаменитості склав її чоловік Франсуа Анрі-Піно.

Сальма Хаєк для заходу обрала сміливу обтислу сукню, вкотре продемонструвавши, що жінка може виглядати чудово та звабливо у будь-якому віці.

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За організацію фестивалю LACMA Art + Film у 2019 році відповідав модний дім Gucci. Додамо, що благодійний вечір спрямований на підтримку американських музеїв.

На події зібралося чимало знаменитостей, серед яких – Сальма Хайек з чоловіком Франсуа-Анрі Піно, Наомі Кемпбелл, Сієнна Міллер, Біллі Айлиш, Кіану Рівз та інші. Неочікуваним після новини про народження сина був вихід співака Рікі Мартіна з коханим. 

Сальма Хаєк обрала для зіркової доріжки розкішну блискучу сукню блідо-рожевого відтінку, яку доповнила чорною сумкою і босоніжками на дуже високих підборах. Стилісти зробили акторці акуратну підняту зачіску та вечірній макіяж з акцентом на очах.

 

Сальма Хайєк
Сальма Хаєк / Getty Images

Сальма Хайєк
Сальма Хаєк / Getty Images

Сальма Хайєк і Франсуа Анрі-Піно
Сальма Хаєк і Франсуа Анрі-Піно / Getty Images

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Стиль і мода Голлівуд
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