53-річна Сінді Кроуфорд приміряла сорочку чоловіка для звабливого фото

963 Читать новость на русском
Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / www.gettyimages.com

53-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд зробила сюрприз шанувальникам, показавши спокусливе фото в одязі свого чоловіка Ренді Гербера.

Нове фото Сінді опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кроуфорд вдома приміряла кольорову сорочку у гардеробі коханого.

Читайте також: Сінді Кроуфорд кумедно прокоментувала свою молодість: Чому я не ходила голою весь час?

Так, супермодель позує у домашньому образі на фоні складених на полицях речей і сорочок, які розвішені за кольором. "Запозичила у чоловіка", – розповіла шанувальникам зірка у підписі.

Користувачі у мережі наголосила, що у такій сорочці oversize модель виглядає молодшою і сексуальною.

Сінді Кроуфорд
Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford

blog_ava
У Дженніфер Лопес новий особняк у Малібу: фото розкішного дому
11 березня
2425
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Мода Сінді Кроуфорд Еротика
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
11 березня 14:00 Що подивитись у березні: 6 найкращих кінопрем'єр
Уляна Корицька 968
Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
11 березня 10:52 Початок Великого посту 2019: історія та правила дотримання
14089
Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
9 березня 20:09 Шоко-торт з млинців – рецепт на Масляну-2019
Богданна Рибак 2171
"Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
9 березня 19:17 "Холостяк 9 сезон": що відомо про учасниць романтичного шоу
3689
Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
9 березня 17:38 Куди поїхати у березні: найкращі місця для відпочинку в Європі
Юлія Турелик 3499
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук