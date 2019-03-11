53-річна Сінді Кроуфорд приміряла сорочку чоловіка для звабливого фото

53-річна американська супермодель Сінді Кроуфорд зробила сюрприз шанувальникам, показавши спокусливе фото в одязі свого чоловіка Ренді Гербера.

Нове фото Сінді опублікувала на своїй сторінці в Instagram. Кроуфорд вдома приміряла кольорову сорочку у гардеробі коханого.

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Так, супермодель позує у домашньому образі на фоні складених на полицях речей і сорочок, які розвішені за кольором. "Запозичила у чоловіка", – розповіла шанувальникам зірка у підписі.

Користувачі у мережі наголосила, що у такій сорочці oversize модель виглядає молодшою і сексуальною.



Сінді Кроуфорд / Instagram / @cindycrawford