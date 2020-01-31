24 канал техно Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar покер
more

53-річна Сінді Кроуфорд вражає розкішним тілом на обкладинці глянцю

1099 Читать новость на русском
Сінді Кроуфорд прикрасила обкладинку глянцю / FW-Daily

Відома американська супермодель Сінді Кроуфорд, пік популярності якої припав на 1990-ті роки, не втратила своєї краси і харизми досі. 53-річна модель прикрасила сінгапурську обкладинку Harper’s Bazaar.

В інстаграмі Сінді Кроуфорд опублікувала світлину з підписом: "Дякую, що позволяєте мені популяризувати ідею краси в будь-якому віці". 

Читайте також: Сінді Кроуфорд розкрила секрет ідеальної фігури: відео

На обкладинці глянцю вона постала в білому міні-комбінезоні з пір'ям. Модель сидить на мотоциклі і демонструє свої довгі оголені ноги. Також на сторінках журналу Кроуфорд позує на байку в образах від Chanel і Dior.

В інтерв’ю виданню зірка розповіла про свій секрет чудового зовнішнього вигляду та гарного самопочуття.

Я займаюся спортом, правильно харчуюсь і доглядаю за шкірою. Але найголовніше – бути вдячною за все і робити те, що змушує відчувати себе добре: жити своєю роботою, спілкуватися з друзями та сім'єю, допомагати суспільству,
– зазначила супермодель.

Кроуфорд зізналася, що справжнім ментором для неї стала її мама.

"Моя мама через лейкемію втратила дитину, мого молодшого брата Джеффа, пережила важке розлучення з моїм батьком. Але вона залишається жінкою, яка хоче бачити краще в усьому і в усіх", – поділилася Кроуфорд.

 

Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти
сьогодні
8184
Автор: Юлія Турелик
Теги: Стиль і мода LifeStyle Новини LifeStyle Сінді Кроуфорд
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
сьогодні 11:27 Весілля у високосний рік: чи можна одружуватися у 2020 році
Квітослава Туз 52627
30 січня 16:26 Фільми про підлітків, школу, дружбу та любов: найкраща добірка
Юлія Турелик 1078
30 січня 16:00 День народження Всеволода Нестайка: що відомо про класика дитячої літератури
Юлія Турелик 632
30 січня 11:49 Високосний 2020 рік: заборони та народні прикмети
Квітослава Туз 34645
28 січня 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
Юлія Девда 3650
Новини
Більше новин
Залиште відгук