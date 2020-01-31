53-річна Сінді Кроуфорд вражає розкішним тілом на обкладинці глянцю

Відома американська супермодель Сінді Кроуфорд, пік популярності якої припав на 1990-ті роки, не втратила своєї краси і харизми досі. 53-річна модель прикрасила сінгапурську обкладинку Harper’s Bazaar.

В інстаграмі Сінді Кроуфорд опублікувала світлину з підписом: "Дякую, що позволяєте мені популяризувати ідею краси в будь-якому віці".

Читайте також: Сінді Кроуфорд розкрила секрет ідеальної фігури: відео

На обкладинці глянцю вона постала в білому міні-комбінезоні з пір'ям. Модель сидить на мотоциклі і демонструє свої довгі оголені ноги. Також на сторінках журналу Кроуфорд позує на байку в образах від Chanel і Dior.

В інтерв’ю виданню зірка розповіла про свій секрет чудового зовнішнього вигляду та гарного самопочуття.

Я займаюся спортом, правильно харчуюсь і доглядаю за шкірою. Але найголовніше – бути вдячною за все і робити те, що змушує відчувати себе добре: жити своєю роботою, спілкуватися з друзями та сім'єю, допомагати суспільству,

– зазначила супермодель.

Кроуфорд зізналася, що справжнім ментором для неї стала її мама.

"Моя мама через лейкемію втратила дитину, мого молодшого брата Джеффа, пережила важке розлучення з моїм батьком. Але вона залишається жінкою, яка хоче бачити краще в усьому і в усіх", – поділилася Кроуфорд.