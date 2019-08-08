54-річна Елізабет Херлі оголила груди в басейні: пікантне фото

Британська акторка Елізабет Херлі вражає своєю ідеальною фігурою у 54 роки. Зірка не боїться демонструвати своє звабливе тіло – результат здорового способу життя протягом років.

З віком усі погані звички, як надмірне споживання алкоголю, шкідливої їжі, куріння або вживання наркотичних речовин тощо, "вилазять" на красу людини: шкіра втрачає сяючий вигляд та пружність, з'являються зморшки тощо. Однак, якщо вести здоровий спосіб життя, правильно харчуватися та крокувати по життю з усмішкою – молодість та енергія завжди будуть з людиною.

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Чимало знаменитих жінок ламають усі стереотипи та показують, як можна виглядати відмінно після 50 років. Звісно, дехто може звернутися й до пластичного хірурга. Але є чимало зірок, які зберегли молодість та красу, лише завдяки регулярним тренуванням, правильним доглядом за собою та харчуванням.

У моєму раціоні немає хліба, макаронних виробів, сиру і чипсів. Я не їм смаженого і не п'ю жодних газованих напоїв. Але завжди радію рибі, овочам і коричневому рису,

– розповідала раніше Елізабет Херлі.

На своїй сторінці в Instagram Елізабет опублікувала чергове відверте фото, на якому вона засмагає топлес в басейні. У підписі зірка порекомендувала не перебувати під сонячним промінням з 9 ранку до 6 вечора, а ховатися від сонця в затінку.

"Ранок в Лос-Анджелесі. До слова, я засмагаю лише до 9 ранку і після 6 вечора. В іншому випадку, маю бути під великою парасолею", – написала акторка.



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1



Елізабет Херлі / Instagram / @elizabethhurley1