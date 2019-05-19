54-річна Моніка Беллуччі приголомшила фантастичним виходом на Каннському кінофестивалі

Одним із секретів успіху та щастя знаменитої італійської акторки Моніки Беллуччі є її краса. З кожним роком Моніка вражає дедалі більше розкішним виглядом та жіночними формами. 54-річна італійка досі може підкорити серце будь-якого чоловіка, як і 20-30 років тому.

Наразі відомо, що у Моніки таки з'явився коханий чоловік – 36-річний Ніколас Лефевр, з яким вони приїхали у Канни та з'явилися на публічних заходах разом.

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У суботу, 18 травня, відвідала прем'єру фільму "Кращі роки життя" режисера Клода Лелуша, що пройшло в рамках Каннського кінофестивалю. Для виходу на червону доріжку Беллуччі одягнула розкішне темно-синє плаття від Dior, з яким Моніка підкреслила пишне декольте.

Цікавим аксесуаром на італійці стало кольє з білого золота у вигляді крокодила, прикрашене смарагдами й діамантами.

Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images