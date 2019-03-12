54-річна Моніка Беллуччі приміряла витончені образи для глянцю: фото

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Моніка Беллуччі позувала для глянцю
Моніка Беллуччі позувала для глянцю / Instagram / @ralphwenig

Італійська акторка Моніка Беллуччі в 54 роки викликає захват у мільйонів прихильників у всьому світі. Зірка виглядає приголомшливо, що демонструє на червоних доріжках та на обкладинках популярних глянців.

Автором чуттєвої зйомки був фотограф Ральф Веніг, відомий своєю співпрацею зі знаменитими журналами. Саме він прийняв пропозицію від 7000 Magazine щодо стильної зйомки Моніки Беллуччі. Відтак фотограф не упустив можливості попрацювати з приголомшливою зіркою кіно. 

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Перед камерами 54-річна акторка постала у витончених та елегантних образах. Моніка Беллуччі приміряла ніжні жіночні сукні, в яких виглядала неперевершено. Ледь помітний макіяж та чорно-білі тони фото додали кадрам ще більшої  жіночності.

Фото Моніки Беллуччі з'являться у березневому номері журналу 7000 Magazine. Окрім цього, акторка дала невеличке інтерв'ю журналістам, розповівши про нову кінострічку та особисте життя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ralph Wenig (@ralphwenig)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ralph Wenig (@ralphwenig)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 7000magazine (@7000magazine)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений 7000magazine (@7000magazine)

 

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Теги: LifeStyle Моніка Беллуччі
Джерело: LifeStyle 24
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