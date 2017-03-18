54-річна Моніка Беллуччі цілувалася з молодим коханцем на публіці: фото

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі вперше потрапила в об'єктиви папараці зі своїм новим бойфрендом, який є молодшим за неї на 18 років.

За 5 років після розлучення Венсан Кассель одружився з вдвічі молодшою за нього моделлю – Тіною Кунакі. Моніка Беллуччі також почала життя заново. Окрім цього, вона розпочала стосунки з іншим чоловіком, з яким наразі почувається щасливою. Про це вона розповіла під час інтерв'ю з журналістом Paris Match.

Однак лише днями папараці змогли вперше сфотографувати Моніку і її нового коханого чоловіка у Парижі. Про це пише видання Voici.

Читайте також: Я не маю того тіла, як у 20! – Моніка Беллуччі відверто розповіла про красу жінки у різному віці

Обранцем Беллуччі став 36-річний художник і власник художньої майстерні у Парижі Ніколас Лефевр. Відомо, що у нього підростає 6-річна дочка Анахі від попередніх стосунків.

Я вже довгий час зустрічаюся з одним чоловіком, і у нас все добре. Чи нормальний він? Не знаю. Я і сама не живу за правилами. Як можна вимагати від іншої людини того, що сама не можеш йому дати? У цього чоловіка зовсім інша робота, але через неї йому теж доводиться багато їздити по світу. Саме тому він чудово мене розуміє і поділяє мій спосіб життя. Я дуже щаслива,

– розповіла раніше в інтер'ю Моніка Белуччі.



Моніка Беллуччі і Ніколас Лефевр / журнал Voici