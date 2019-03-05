54-річна Моніка Беллуччі вперше вийшла в світ зі своїм молодим бойфрендом

Знаменита італійська акторка Моніка Беллуччі офіційно припинила приховувати свого нового бойфренда. 54-річна знаменитість вперше прийшла на світський захід під руку з 36-річним коханим.

Чутки про нові стосунки Моніки Беллуччі з'явилися на початку листопада 2018 року. Тоді італійська актриса зізналася в інтерв'ю, що, попри болючий розрив з Венсаном Касселем, вона щаслива зі своїм новим бойфрендом. А на початку грудня папараці підхопили їх за пристрасним поцілунком.

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Після цього італійська ікона краси відвідувала чимало світських заходів, однак її обранець не супроводжував її жодного разу.

Перша офіційна поява пари відбулася на показ Chanel, що пройшов на Тижні моди в Парижі. 54-річна Моніка Беллуччі і 36-річний художник Ніколас Лефевр стали гостями останнього показу, колекцію для якого створював Карл Лагерфельд.



Моніка Беллуччі зі своїм новим бойфрендом / Getty Images