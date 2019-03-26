54-річна Моніка Беллуччі засвітилася на побаченні з 36-річним художником: романтичні кадри

Одна з найпопулярніших італійських акторок Моніка Беллуччі та її молодий бойфренд Ніколас Лефевр потрапити в об’єктиви папараці під час романтичної прогулянки в Версалі. Зірки не ховалися від камер, трималися за руки, обіймалися та цілувалися.

Про роман 54-річної Моніки Беллуччі та 36-річного Ніколаса Лефевра стало відомо в листопаді 2018 року. Однак італійська акторка не хотіла афішувати стосунки та світитися на таблоїдах. Тому перший вихід в світ з новим молодим бойфрендом вона здійснила на початку березня 2019 року. Закохані прийшла разом подивитися показ Chanel. Після офіційної появи на публіці зірки можуть дозволити собі просто прогулятися Версалем, не ховаючись від камер.

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Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр прогулювалися парком у невеликому місті у Франції, Версалі. Для побачення на свіжому повітрі актриса обрала чорний оксамитовий костюм, з-під якого виглядала блуза в білий горох. Образ доповнили чоботи на високих підборах та велика сумка на плече.

Обранець Моніки Беллуччі обрав більш зручний варіант вбрання і одягнув джинси, кофту та зелене пальто поверх. Незважаючи на те, що закохані помітили папараці, вони продовжували обійматися, цілуватися і не відпускали руку один одного.



Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest



Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest



Моніка Беллуччі та Ніколас Лефевр / Instagram / @monicabelluccilatest