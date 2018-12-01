54-річна Моніка Беллуччі знялась у стильному вбранні для глянцю: ефектні фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Instagram / @monicabellucciofficiel

Італійська акторка Моніка Беллуччі у 54 роки не приховує своєї сексуальності. Зірка активно бере участь у зйомках та приміряє досить пікантні образи.

Так, днями Моніка Беллуччі опублікувала кілька знімків на своїй сторінці в Instagram. Перед камерою розкішна акторка та модель позувала у білому боді від Chanel та блакитному твідовому піджаку. Італійка засвітила струнку фігуру, яка викликала захват у всіх її прихильників. 

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Відомо, що фото увійшло до нового випуску журналу iO Donna. Моніка Беллуччі стала головною зіркою грудневого номеру глянцю та прикрасила його обкладинку. Для головної світлини акторка обрала досить скромне вбрання, яке дуже пасувало їй. Зірка постала перед читачами у білій сорочці та чорному корсеті з мереживом. 

 

За словами самої Моніки Беллуччі, кохання є секретом її приголомшливого вигляду. Акторка зізналась, що наразі вона щаслива, тому всіляко оберігає свої стосунки від зайвої уваги ЗМІ та робить все для того, щоб вони тривали якомога довше. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений iO Donna (@iodonna_it)

 

Теги: LifeStyle Моніка Беллуччі
Джерело: 24 Канал
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