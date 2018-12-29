54 тисячі гривень за піцу: як українські зірки працювали кур'єрами

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Ахтем Сеітаблаєв працював кур'єром, щоб зібрати гроші для армії
Ахтем Сеітаблаєв працював кур'єром, щоб зібрати гроші для армії / 24 канал

На один день відомий режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк і соліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич опанували нову для себе роль заради того, щоб допомогти нашій армії.

Режисер стрічки "Кіборги" Ахтем Сеітаблаєв опанував нову роль – кур'єра з доставки піци Veterano. І зовсім не для стрічки чи для сцени, а щоб заробити кошти для нашої армії.

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"Це дуже хвилююче, дуже відповідально, щоб потім не образились люди, що я якось не так привіз до них піцу", – поділився відчуттями режисер Ахтем Сеітаблаєв.

Актор мав доставити піцу за двома адресами, за першу доставку перерахували 9 тисяч гривень фонду "Повернись живим" для купівлі квадрокоптера нашим захисникам. Попри насичений графік, Ахтем завжди знаходить час, щоби допомогти нашим захисникам.

Те, що ми можемо знімати в кіно, грати в музику, співати, жити, малювати, цілувати своїх дітей – це завдячуючи тим, хто на фронті, тому це сама маленька справа, яку я можу зробити,
– наголосив Ахтем Сеітаблаєв.

За вказаною адресою Ахтем знайшов офіс інтернет-провайдера.Окрім піци та селфі з зіркою, режисер запросив благодійника знятися в одній з його стрічок.

Ахтем Сеітаблаєв Дейнега Повернись живим війна на Донбасі
Селфі з зіркою

Роман, який чекав на піцу, розповів, що про акцію дізнався з Facebook. Він одразу запропонував свою ставку, щоб підтримати армію. Робить це не вперше.

Все почалось з того, що ми на летовище в Краматорськ влітку 2014 року в прес-центр штабу АТО провели інтернет,
– розповів директор компанії Роман Шутак.

Окрім Ахтема, піцу розвозили лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк та соліст гурту "ДахаБраха" Марко Галаневич. До цього два дні тривав аукціон – усі охочі пропонували суму, яку готові викласти за приїзд зіркового кур'єра. Загалом за доставку вторгували 54 тисячі гривень.

Це якраз і є вартість безпілотника. Нам ще дуже багато людей дізнавшись про акцію просто скидали гроші. За два аукціону ми зібрали близько півмільйона гривень. Ми купимо коптер, як і обіцяли, для 58 бригади і купимо кілька тепловізорів і коптерів для інших підрозділів,
– прокоментував засновник фонду "Повернись живим" Віталій Дейнега.

Також Ахтем привітав наших захисників з новорічними святами.

"Хлопці та дівчата, я щиро дякую вам і низько вклоняюсь за те, що ви робите. Мирного неба над головою. обов'язково повертайтесь здоровими та живими, а ми чекаємо на вас. З Новим роком", – сказав Ахтем Сеітаблаєв.

Дивіться відео, як Ахтем Сеітаблаєв розносив піцу: 

 

Автор: Людмила Кушнір
Теги: Війна на Донбасі LifeStyle благочинність
Джерело: 24 канал
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