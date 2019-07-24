55-річна Кортні Кокс в бікіні приголомшила стрункою фігурою: відео

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Кортні Кокс
Кортні Кокс / www.gettyimages.com

Популярна акторка і зірка серіалу "Друзі" Кортні Кокс вкотре доводить, що можна виглядати розкішно та звабливо у будь-якому віці. Знаменитість у свої 55 років показала відео, в якому вона позує у крихітному бікіні та демонструє ідеальну фігуру.

Короткий ролик Кортні Кокс опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

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На відео зворотного знімання зірка, яка зіграла Моніку у серіалі "Друзі", вистрибує з басейну, одягає чорну накидку, сонцезахисні окуляри та бере у руки коктейль. Кортні виглядає розкішно, демонструючи спортивну фігуру.

"О, тепер я нарешті отримала те, про що співала Міссі, тільки для цього мені знадобилося 10 років", – додала у підписі акторка.

кортні кокс
Кортні Кокс / Instagram / Скріншот з відео

"Виглядати так у 55 – це щось", "Не можу припинити дивитися відео", "Кортні, твоє тіло ідеальне", – пишуть користувачі у мережі.

 

 

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Теги: LifeStyle Голлівуд Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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