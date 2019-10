55-річна Моніка Беллуччі засвітила пишні груди у бюстгальтері на світському заході: фото

Популярна італійська акторка Моніка Беллуччі вкотре демонструє, як жінки можуть розкішно та сексуально виглядати навіть після 50-ти років.

У п'ятницю, 18 жовтня, Моніка Беллуччі завітала на вручення національної кінопремії "Люм'єр", яке проходить у французькому місті Ліон.

Читайте також: Спільний вихід: Моніка Беллуччі з'явилася на прем'єрі фільму з екс-чоловіком Венсаном Касселем

Для заходу акторка приміряла розкішне плаття від Dior темно-бордового кольору з дуже глибоким декольте. Знаменитість підкреслила свою пишні груди напівпрозорим чорним бюстгальтером, який було видно з-під розрізу сукні.

Візажисти зробили знаменитості насичений макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

На своїй сторінці в інстаграмі актриса опублікувала короткий ролик, на якому вона продефілювала, щоб краще продемонструвати вечірнє вбрання зі всіх ракурсів. Автором відео став редактор видання "Мадам Фігаро" Річард Джаноріо.



Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images



Моніка Беллуччі / Getty Images

Додамо, у 55 років Моніка Беллуччі не лише стає гостею на багатьох світських заходах, а й продовжує модельну кар'єру. Днями італійка стала зіркою нової реклами косметичної лінії Dolce & Gabbana, презентувавши публіці помаду The Only One.