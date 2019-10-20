55-річна Моніка Беллуччі засвітила пишні груди у бюстгальтері на світському заході: фото

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Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / www.gettyimages.com

Популярна італійська акторка Моніка Беллуччі вкотре демонструє, як жінки можуть розкішно та сексуально виглядати навіть після 50-ти років.

У п'ятницю, 18 жовтня, Моніка Беллуччі завітала на вручення національної кінопремії "Люм'єр", яке проходить у французькому місті Ліон.

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Для заходу акторка приміряла розкішне плаття від Dior темно-бордового кольору з дуже глибоким декольте. Знаменитість підкреслила свою пишні груди напівпрозорим чорним бюстгальтером, який було видно з-під розрізу сукні.

Візажисти зробили знаменитості насичений макіяж у коричневих відтінках з акцентом на очах.

На своїй сторінці в інстаграмі актриса опублікувала короткий ролик, на якому вона продефілювала, щоб краще продемонструвати вечірнє вбрання зі всіх ракурсів. Автором відео став редактор видання "Мадам Фігаро" Річард Джаноріо.

 

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Моніка Беллуччі
Моніка Беллуччі / Getty Images

Додамо, у 55 років Моніка Беллуччі не лише стає гостею на багатьох світських заходах, а й продовжує модельну кар'єру. Днями італійка стала зіркою нової реклами косметичної лінії Dolce & Gabbana, презентувавши публіці помаду The Only One. 

 

 

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Автор: Анастасія Манюхіна
Теги: LifeStyle Мода Новини LifeStyle Моніка Беллуччі
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