55-річний Джонні Депп закрутив роман з 20-річною росіянкою, – ЗМІ

Голлівудський актор Джонні Депп, який продовжує судову тяганину з екс-дружиною Ембер Хьорд, вже закрутив новий роман з 20-річною гоу-гоу танцівницею російського походження Поліною Глен. Західні ЗМІ навіть пишуть про те, що зірка "Піратів Карибського моря" зібрався одружитися з дівчиною.

Видання Daily Mail повідомляє про те, що росіянка вже декілька місяців тому переїхала до Деппа у Лос-Анджелес.

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Джерело навіть опублікувало знімки, на яких пару заскочили за поцілунками у лютому 2019 року.



Джонні Депп і Поліна Глен / Backgrid / Daily Mail

Відомо, що Поліна народилася в Санкт-Петербурзі, але протягом останніх двох років проживає у США, де працює танцівницею. Зазначається, що Глен і Депп познайомилися на вечірці, однак тоді дівчина не впізнала відомого актора. Подруга росіянки розповіла, що наразі Джонні планує поїхати до Росії, щоб познайомитися із сім'єю коханої та зробити їй пропозицію.

Поліна його не впізнала. А коли зрозуміла, хто він такий, була дуже здивована. Її часто запрошують на вечірки, під час яких чоловіки западають на неї. Вона хороша танцівниця і гаряча штучка,

– додала подруга Поліни.



Поліна Глен / Instagram / @polinaglen



Поліна Глен / Instagram / @polinaglen

У цей час джонні Депп продовжує судову тяганину з Ембер Хьорд, звинувачуючи її у наклепі стосовно фізичного насильства.

Що відомо про розлучення Ембер Хьорд і Джонні Деппа?Зіркове подружжя прожило в офіційному шлюбі з 2015 по 2017 рік. Причиною їхнього розлучення стала заява акторки про домашнє насильство. Після скандальної судової тяганини актриса змогла відсудити в екс-чоловіка сім мільйонів доларів, які пообіцяла віддати на благодійність. Після розлучення Джонні Депп дав інтерв'ю британському журналу GQ. У ньому актор розповів, що ніколи не робив наругу над своєю екс-дружиною і в майбутньому не має наміру пов'язувати своє життя із будь-якою іншою жінкою. Згодом він почав збирати докази у своїй невинуватості перед колишньою дружиною.