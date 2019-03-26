55-річний Ніколас Кейдж одружується з 23-річною візажисткою, – ЗМІ

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Ніколас Кейдж
Ніколас Кейдж / www.gettyimages.com

Популярний голлівудський актор Ніколас Кейдж має намір одружитися вчетверте. Його обраницею стала 23-річна візажистка з Голлівуду Еріка Койке.

Про це повідомляє видання Daily Mail.

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З Ерікою Ніколас почав зустрічатися близько року тому. Закоханих вперше сфотографували разом в Пуерто-Ріко, де Ніколас знімався у фільмі "Приманка" (Primal). Пізніше вони кілька разів з'являлися разом на публіці.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений GOSSIP! (@gossip_inst)

 

Актор був тричі одружений. Першою обраницею Кейджа стала Патриція Аркетт. Вони розписалися в квітні 1995 року, а в 2001-му розлучилися. Наступного року знаменитість одружився на Лізі Марії Преслі, дочка Елвіса Преслі, яка до цього була одружена з Майклом Джексоном. Офіційно з Лізі Ніколас розлучився в 2004.

Згодом у нього зав'язався тривалий роман з офіціанткою Еліс Кім, але і вони розлучилися у 2016 році. Пара має 12-річного сина Кал-Ел Коппола Кейдж. З часу розпаду третього шлюбу Ніколас Кейдж не відвідував світські заходи в супроводі інших жінок, крім Еріки Койке.

ніколас кейдж
Ніколас Кейдж і Еліс Кім / Getty Images

Хто такий Ніколас Кейдж?Актор, який зіграв у популярних фільмах. Зокрема, "Медальйон", "Примарний вершник", "Учень чаклуна", "Скарб нації", "Пророк", "Небезпечний Бангкок", "Знамення" та ін. Всі кінострічки за участю Ніколаса Кейджа мали чималий успіх, а кінокритики відзначали майстерність актора. Однак вкінці квітня 2018 року знаменитість оголосив, що припиняє акторську кар'єру. Свій час Ніколас Кейдж вирішив присвятити продюсерській та режисерській роботі.

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Теги: LifeStyle Голлівуд Зіркові романи Новини LifeStyle Зіркові весілля
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