55-річний режисер Квентін Тарантіно вперше одружився

Американський кінорежисер Квентін Тарантіно у свої 55 років вперше одружився. Його кохана співачка і модель Даніелла Пік молодша від культового митця на 20 років, однак це не завадило парі в подальшому розвитку стосунків.

Про це повідомляють на People.

Про свої заручини американець та ізраїльтянка Даніелла повідомили ще минулого року, коли Квентін освідчився жінці 30 червня. Святкова вечірка з нагоди дня заручин пара влаштувала у вересні 2017 року, а от грандіозне весілля відбулось лише цими днями.

Читайте також: Гуляння на чотири дні: як пройде весілля Пріянки Чопри та Ніколаса Джонаса

Весільна церемонія відбулась в Лос-Анджелесі, однак більше деталей про гостей та місце проведення наразі невідомо. Фотографії з весілля почали з'являтись в мережі на різних Instagram-ресурсах. Пропонуємо вашій увазі декілька з них. Наречена була у лаконічній білій сукні на бретельках, прикрасивши голову віночком, а вуха – стильними сережками. Квентін у свою чергу одягнув класичний смокінг з білою сорочкою та чорною краваткою. Схоже, весілля було не надто пишним та доволі скромним як для першої зірки кінематографу.



Квентін Тарантіно і Даніелла Пік одружились / Instagram / @themoviegoer._



Квентін Тарантіно і Даніелла Пік одружились / Instagram / @themoviegoer._



Квентін Тарантіно і Даніелла Пік одружились / Instagram / @themoviegoer._

Instagram / @themoviegoer._



Квентін Тарантіно і Даніелла Пік одружились / Instagram / @hurriyetkelebek

Що відомо про голлівудський роман?

Стосунки зіркової пари тривають вже не один рік. Вперше вони познайомились ще 10 років тому, коли Квентін Тарантіно їздив Ізраїлем з промотуром свого фільму "Безславні виродки". Вже через кілька тижні Даніелла супроводжувала нового бойфренда на червоній доріжці в Лос-Анджелесі.



Квентін Тарантіно і Даніелла Пік / Getty Images

Пара згодом порвала стосунки, але два роки тому вони возз'єдналися і тепер назавжди вирішили пов’язати свої долі. Шлюб з Пік буде першим для Тарантіно. Ні в жінки, ні в чоловіка дітей немає. Варто додати, що новоспечена дружина Тарантічно є дочкою ізраїльського співака і автора пісень Цвіка Піка.