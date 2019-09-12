56-річна Демі Мур повністю оголилась для глянцю: фото 18+

Голлівудська акторка Демі Мур погодилась на дуже сміливу зйомку. 56-річна знаменитість повністю роздягнулась, поставши перед камерою тільки в капелюсі.

Вже 24 вересня у книгарнях з'явиться автобіографічна книга Демі Мур, в якій вона розповіла не тільки про свій успіх в Голлівуді, але й особисте життя. Зокрема, прихильники зможуть довідатись, чому акторка називає своє дитинство важким, як їй вдалось подолати алкозалежність та чому розпалися її стосунки з Брюсом Віллісом та Ештоном Кутчером.

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Така особлива тема стала головною у новому випуску американського журналу Harper's Bazaar. Редактори запросили Демі Мур стати зіркою жовтневого номера та прикрасити його обкладинку. Акторка вирішила постати голою в глянці, обравши для знімка сидячу позу на краю басейну. Єдине, що одягнула сексуальна Демі Мур, був крислатий капелюх рожевого кольору.



Демі Мур знялась голою для глянцю / Фото: Harper's Bazaar

Окрім цього, Демі Мур приміряла звабливі прозорі сукні, які підкреслили її струнку фігуру. Для видання акторка дала відверте інтерв'ю, частково розповівши деталі автобіографічної книги. Зокрема, вона назвала своїх доньок – 31-річну Румер, 28-річну Скаут і 25-річну Талулу – головними мотиваторами. Як переконує Демі Мур, завдяки нащадкам їй вдалось дещо змінити світогляд, а материнство стало головним завданням у житті.

"Мої дочки дали мені можливість змінити тип поведінки, який з покоління в покоління повторювалася в нашій родині. Я змогла розірвати порочне коло. Материнство – моє єдине і незаперечне досягнення в житті. Це те, що я можу назвати своїм призначенням. І я його точно виконала", – зізналась Демі Мур.

Не оминула вона увагою й алкозалежність. Демі Мур зазначила, що пройшла чимале випробування на шляху до тверезого способу життя, а саме скандальні новини про неї змусили задуматись над змінами.

Все, що відбувається в нашому житті, формує нас. Будь-які зміни і можливості скеровують нас до точної мети, щоб зараз ми опинилися саме там, де і повинні бути. Всі розмови про моє життя виштовхували мене із зони комфорту. Люди намагалися змусити мене бути тою, ким я є. Не думаю, що я знаю, як зробити це самостійно,

– заявила Демі Мур.



Демі Мур знялась для глянцю / Фото: Harper's Bazaar