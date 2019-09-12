56-річна Демі Мур повністю оголилась для глянцю: фото 18+

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Демі Мур повністю оголилась перед камерою
Демі Мур повністю оголилась перед камерою / www.harpersbazaar.com

Голлівудська акторка Демі Мур погодилась на дуже сміливу зйомку. 56-річна знаменитість повністю роздягнулась, поставши перед камерою тільки в капелюсі.

Вже 24 вересня у книгарнях з'явиться автобіографічна книга Демі Мур, в якій вона розповіла не тільки про свій успіх в Голлівуді, але й особисте життя. Зокрема, прихильники зможуть довідатись, чому акторка називає своє дитинство важким, як їй вдалось подолати алкозалежність та чому розпалися її стосунки з Брюсом Віллісом та Ештоном Кутчером. 

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Така особлива тема стала головною у новому випуску американського журналу Harper's Bazaar. Редактори запросили Демі Мур стати зіркою жовтневого номера та прикрасити його обкладинку. Акторка вирішила постати голою в глянці, обравши для знімка сидячу позу на краю басейну. Єдине, що одягнула сексуальна Демі Мур, був крислатий капелюх рожевого кольору. 

Демі Мур знялась голою для глянцю
Демі Мур знялась голою для глянцю / Фото: Harper's Bazaar

Окрім цього, Демі Мур приміряла звабливі прозорі сукні, які підкреслили її струнку фігуру. Для видання акторка дала відверте інтерв'ю, частково розповівши деталі автобіографічної книги. Зокрема, вона назвала своїх доньок – 31-річну Румер, 28-річну Скаут і 25-річну Талулу – головними мотиваторами. Як переконує Демі Мур, завдяки нащадкам їй вдалось дещо змінити світогляд, а материнство стало головним завданням у житті. 

"Мої дочки дали мені можливість змінити тип поведінки, який з покоління в покоління повторювалася в нашій родині. Я змогла розірвати порочне коло. Материнство – моє єдине і незаперечне досягнення в житті. Це те, що я можу назвати своїм призначенням. І я його точно виконала", – зізналась Демі Мур. 

Не оминула вона увагою й алкозалежність. Демі Мур зазначила, що пройшла чимале випробування на шляху до тверезого способу життя, а саме скандальні новини про неї змусили задуматись над змінами. 

Все, що відбувається в нашому житті, формує нас. Будь-які зміни і можливості скеровують нас до точної мети, щоб зараз ми опинилися саме там, де і повинні бути. Всі розмови про моє життя виштовхували мене із зони комфорту. Люди намагалися змусити мене бути тою, ким я є. Не думаю, що я знаю, як зробити це самостійно,
– заявила Демі Мур. 


Демі Мур знялась для глянцю / Фото: Harper's Bazaar

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Еротика
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