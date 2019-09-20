56-річна Демі Мур розповіла, що Ештон Катчер схилив її до групового сексу, а потім двічі зрадив

Голлівудська зірка Демі Мур відверто розповіла про особисте життя в шлюбі зі своїм на 15 років молодшим ексчоловіком Ештоном Катчером. За словами зірки фільму "Непристойна пропозиція", коханий вмовив її зайнятися коханням втрьох, запропонувавши кандидатуру ще однієї дівчини, а після цього неодноразово зраджував їй.

Незабаром у продаж вийде книга Демі Мур під назвою "Навиворіт" (Inside Out), у якій вона розповідає невідомі раніше подробиці зі свого життя. Традиційно, напередодні випуску в мережі з'являються уривки з мемуарів актриси, деталі яких опублікувало видання RadarOnline.

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Голлівудська зірка Демі Мур розповіла про те, як її колишній чоловік, відомий актор, Ештон Катчер переконав її взяти участь у груповому сексі разом з ним та ще однією дівчиною. За словами 56-річної знаменитості, вона погодилася, але це було великою помилкою.

Я хотіла показати йому, якою класною і веселою я можу бути,

– прокоментувала вчинок Демі Мур.



Демі Мур та Ештон Катчер / Instagram / @demi.moore

Незадовго після цього молодий чоловік зрадив її. Ба більше, він наважився зробити це у їхньому будинку, що в Лос-Анджелесі. Демі Мур на той час перебувала на зйомках фільму "Родичі"(Another Happy Day) у Нью-Йорку. Акторка навіть назвала ім'я дівчини, з якою її чоловік зрадив їй у спільному помешканні. Нею виявилася Брітні Джонс, яка познайомилася з Ештоном Катчером на вечірці з нагоди дня народження доньки Демі Мур.

У своє виправдання Ештон сказав, що все це сталося через те, що ми залучили сторонню людину у свої відносини, і що це в певній мірі розмило кордони,

– пригадує Демі Мур.

Через деякий час вона дізналася про другу зраду, яка сталася під час холостяцької вечірки друга Ештона. Другою його пасією стала 22-річна Сара Ліль. Про близькість зі знаменитістю дівчина розповіла виданню US Weekly. Я відчула біль в шлунку. "Я знала, що вона не бреше", – написала зірка у своїй книзі.

Що відомо про стосунки Демі Мур та Ештона Катчера? Голлівудські зірки одружилися у 2005 році. За час шлюбу Демі Мур пережила викидень на шостому місяці вагітності, а також депресію, зловживання знеболювальними засобами, а також алкоголем, про що відверто пише у книзі "Навиворіт" (Inside Out). У 2011 пара розлучилася, після чого Ештон Катчер одразу закрутив роман з Мілою Куніс.



Демі Мур та Ештон Катчер / Instagram / @demi.moore