56-річна Демі Мур вразила прихильників своєю зовнішністю: фотодоказ

24 жовтня у місті Лагуна-Біч, що у штаті Каліфорнія, відбулася щорічна конференція видання Wall Street Journal. Однією із відомих запрошених гостей стала американська кіноакторка Демі Мур.

Актриса вразила шанувальників своїм зовнішнім виглядом, адже у 56 років залишається такою ж красивою, як у кіно ще 10-річної давності. На публіці вона з’явилася у чорному комбінезоні з глибоким декольте.

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На конференцію видання Wall Street Journal збираються журналісти, редактори та інвестори, аби обговорити культурні та технічні інновації. Досить часто на такі події запрошують зіркових гостей. Цьогоріч на конференцію запросили Демі Мур та модель Наомі Кемпбелл.



Демі Мур на конференції видання Wall Street Journal / Getty Images

Цілком ймовірно, що Демі Мур стала бажаною гостею на конференції через те, що окрім її акторських здобутків, останнім часом вона стала однією з найбільш обговорюваних персон у зв'язку з виходом її нової книги "Навиворіт" (Inside Out) у якій вона відверто розповіла про сексуальні домагання та ґвалтування.

За її словами, коли їй було 15 років, юну дівчину зґвалтував чоловік похилого віку. А після зґвалтування він сказав, що за цю наругу заплатив її матері 500 доларів. Жінка у книзі розповіла, що її матір була алкоголічкою і в підлітковому віці часто водила її по барах, щоб там чоловіки звертали увагу на дівчину.

Під час конференції акторка розповіла про індустрію розваг у цифрову епоху, а Наомі Кемпбелл зробила акцент у розмові на розширенні свого впливу за межами модної індустрії.

Щодо 49-річної моделі, то прибула вона на прес-конференцію у не менш красивому вбранні. Наомі обрала чорно-біле плаття та високі шкіряні ботфорти. Свій образ Кемпбелл доповнила багатьма браслетами та голубою каблучкою на пальці.



Демі Мур та Наомі Кемпбелл у Лагуні-Біч / Getty Images