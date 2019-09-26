56-річна Демі Мур знялась у провокативному фотосеті та зізналась про зраду напередодні весілля

Американська актриса Демі Мур останнім часом все більше перебуває "на слуху". Річ у тім, що зірка випустила власну книгу мемуарів "Навиворіт" (Inside Out), через що Демі стала частем гостем презентацій та інтерв’ю, зокрема, для видання WSJ. Magazine.

Для жовтневого номера видання Мур одягнула декілька стильних образів з таких колекцій брендів, як Alexander Wang, Gucci і Louis Vuitton. Автором фотосесії стала відома художниця і фотограф Касс Берд.

Читайте також: Демі Мур зізналась, що у 15 років її згвалтував чоловік за згодою матері



Демі Мур для WSJ. Magazine / Фото: WSJ. Magazine

Стрункі ноги, глибокі декольте та домашня білизна – неабияк розбурхали уяву шанувальників. Втім, актриса наразі не думає про особисте, адже з виходом книги вона зізналась у багатьох помилках, зокрема, і про зраду своєму першому чоловіку в переддень весілля.

У ніч перед весіллям, замість того, щоб написати свою клятву, я дзвонила хлопцю, з яким познайомилася на зйомках. Я пішла зі свого дівич-вечора і поїхала до нього в гості,

– зізналася вона.

Жінка одружилась з Фредді Муром у 18 років, коли йому було вже 30. Через 5 років після одруження вони розлучились, але вона досі не розуміє, чому не наважилась зізнатись про власні сумніви.

Читайте також: 56-річна Демі Мур розповіла, що Ештон Катчер схилив її до групового сексу, а потім двічі зрадив

"Навіщо я це зробила? Чому я не поговорила зі своїм майбутнім чоловіком, щоб висловити йому свої сумніви? Тому що не могла прийняти той факт, що виходжу заміж, перебуваючи у скорботі за своїм батьком. Тому що я не могла дозволити собі зупинити те, що сама ж і запустила в рух. Я не могла скасувати свій шлюб, але могла саботувати його", – пояснила зірка.



Демі та Фредді Мур / EtOnline

Читайте також: Стримуючи емоції: Ештон Кутчер відреагував на звинувачення Демі Мур у груповому сексі