56-річний Квентін Тарантіно і 35-річна Даніела Пік вперше стануть батьками: подробиці

Знаменитий американський режисер і сценарист Квентін Тарантіно, який кілька тижнів тому представив одну з найбільш очікуваних картин "Одного разу в Голлівуді", вперше стане батьком. Його дружина Даніела Пік, донька відомого співака Цвікі Піка, вагітна первістком.

Про поповнення в сім'ї 56-річного Квентіна Тарантіно і 35-річної Даніели Пік повідомляє видання People. У джерелі зазначається, що таку інформацію їм офіційно підтвердили інсайдери, які перебувають у близьких відносинах із зірковою парою.

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Так, після приголомшливого успіху картини "Одного разу в Голлівуді" на культового режисера чекала ще одна приємна звістка – він вперше стане батьком. Його дружина, відома ізраїльська співачка очікує на первістка.

Даніела і Квентін Тарантіно дуже раді повідомити, що чекають дитину,

– повідомило зіркове подружжя в ексклюзивному коментарі.



Квентін Тарантіно і Даніела Пік, листопад 2018 року / Фото People

Що відомо про зіркове подружжя? Квентін Тарантіно і Даніела Пік познайомилися ще у 2009 році. Саме тоді режисер презентував в Ізраїлі фільм "Безславні виродки" (Inglourious Basterds). Проте зірки почали зустрічатися лише у 2016 році. 1 липня 2017 року пара офіційно побралася, у вересні того ж року влаштували вечірку для друзів у Нью-Йорку. На святкуванні одруження відомого сценариста гуляли Брюс Вілліс, Ума Турман, Семюел Лірой Джексон та інші відомі зірки. У листопаді 2018 року Квентін і Даніела провели церковну церемонію у Лос-Анджелесі. Донька відомого ізраїльського співака йшла під вінець у білій сукні, з монохромним букетом і з витонченою білосніжною вуаллю.



Квентін Тарантіно і Даніела Пік, листопад 2018 року / Фото People