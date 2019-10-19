57-річний Джим Керрі розійшовся з дівчиною після кількох місяців стосунків

Джим Керрі поповнив ряди холостяків. За повідомленням західних ЗМІ, голлівудський актор офіційно розійшовся з дівчиною Джинджер Гонзагою, яка на 22 роки молодша за нього.

Про це пише видання E!News. Стосунки Джима і Джинджер тривали близько року. Гонзага стала першою дівчиною, стосунки з якою актор анонсував протягом останніх чотирьох років.

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Пара вперше публічно заявила про стосунки, коли з'явилася 7 січня на врученні премій "Золотий глобус 2019". Джима Керрі вийшов на червону доріжку з Джинджер, офіційно підтвердивши те, що вони зустрічаються.

Раніше у 2015 році дівчина Джима Керрі Катріона Вайт пішла з життя, наковтавшись психотропних препаратів. Актор нелегко переживав втрату дівчини, незважаючи на те, що відносини пари ніколи не були безхмарними.