57-річний Едді Мерфі показав своїх десятьох дітей: фото

57-річний американський актор Едді Мерфі може похизуватися не лише гучними досягненнями у кар'єрі, а й статусом багатодітного батька.

Цього року 10 листопада актор став батьком в десятий раз: його кохана 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер народила йому сина – Макса Чарльза.

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Днями на честь святкування католицького Різдва дочка Едді Брія Мерфі опублікувала на своїй сторінці в Instagram спільне сімейне фото.

У центрі знімку стоїть Едді Мерфі, праворуч – Батчер з малюком і її мама. На фото також позує мама актора та інші діти Мерфі, серед них – дочка Енджел Айріс, яку йому народила екс-солістка Spice Girls Мел Бі.