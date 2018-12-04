57-річний Едді Мерфі став батьком в десятий раз

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Едді Мерфі
Едді Мерфі / www.gettyimages.com

Американський актор Едді Мерфі став батьком в десятий раз. Його кохана 39-річна австралійська модель Пейдж Батчер народила йому сина.

Про це повідомляє видання People з посиланням на офіційного представника актора.

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Едді і Пейдж назвали сина Макс Чарльз Мерфі. Хлочик народився 30 листопада.

Малюк Макс народився вагою три кілограми і зростом 48 сантиметрів. Мати і дитина почувають себе добре,
– наголосив представник.

Про вагітність Пейдж стало відомо 21 серпня, коли папараці спіймали вагітну дівчину Едді Мерфі під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Пейдж була одягнена в сарафан з квітковим принтом, який підкреслив її помітно округлий живіт

Едді Мерфі і Пейдж Батчер / Getty Images
Едді Мерфі і Пейдж Батчер / Getty Images

До слова, для Пейдж, з якою актор зустрічається вже шість років, дитина стане другою: від Едді вона вже виховує дворічну дочку Іззі Уну. А ось у Мерфі є ще вісім дітей: п'ять від екс-дружини Ніколь Мерфі і ще троє від інших жінок.

Теги: LifeStyle Зіркові мами Кіно Голлівуд Діти і неповнолітні
Джерело: Lifestyle
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