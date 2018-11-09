58-річний оперний співак Володимир Гришко втретє став батьком, – ЗМІ

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Володимир Гришко втретє став батьком
Володимир Гришко втретє став батьком / Фото із соцмереж

Відомий український співак Володимир Гришко, який у 2018 році відзначає 35-річчя з часу початку своєї кар'єри, втретє став батьком.

Про це повідомляють журналісти "Фактів".

За словами Володимира Гришка, його дружина Тетяна народила сина. Пологи відбулись 30 жовтня, перед ювілеєм творчості оперного співака.

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"Так збіглося в моєму житті, що до ювілею творчої діяльності у мене народився син. Я настільки зворушений цією подією! Ми давно молили про це Бога. І ось у мене народився синочок, маленький маестро. Я дуже щасливий!" – зізнався Володимир Гришко. 

За інформацією ЗМІ, новоспечений батько присвятив своїй дружині пісню. Наразі подружжя Гришків не розголошує імені малюка. 

До слова, особисте життя Володимира Гришка є чи не найбільш закритою від громадськості темою. Оперний співак ретельно оберігає сою сім'ю від зайвої уваги журналістів, а у мережі є всього кілька архівних фото родини Гришків. На одному з них видно, як подружжя позує перед камерою з сином Володимиром та донькою Анною-Стефанією. 


Володимир Гришко з дружиною та дітьми / архівне фото

Теги: LifeStyle Новини України Музика Зіркові мами
Джерело: Lifestyle
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