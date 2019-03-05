5 березня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 березня 2019 року вшановують Лева Катанського. Цього дня наші пращури пекли масляничні млинці, влаштовували маскаради, водили хороводи, ходили одне до одного в гості, просили вибачення у тих, з ким посварилися та ласували солодкими стравами.

Іменини сьогодні святкують: Лев.

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Народні прикмети на 5 березня

– Якщо людина цього дня захворіла, то хвороба буде проходити довго.

– Сніг пройшов до 5 березня – рік буде бідним і неврожайним.

– Пішов сніг з дощем – чекайте бурхливого розливу річок і навіть відлиги.

– Зграї галок і ворон літають високо в небі – чекайте снігопад.

Що можна робити 5 березня

1. Якщо у цей день викинути старе взуття, то увесь рік ви житимете в достатку.

Що не можна робити 5 березня

1. Сьогодні не можна починати нічого нового – це віщує невдачу.

2. Цього дня не давайте жодних обіцянок, адже швидше за все, ви не зможете їх виконати.