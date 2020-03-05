5 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 березня в народному календарі відзначають день Лева Катанського. У цей день усі пекли смаколики, ходили одне до одного в гості та ласували солодкими стравами.

Іменини сьогодні святкують: Антон, Давид, Денис, Лев.

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Народні прикмети на 5 березня

– Сніг цього дня віщує неврожайний рік.

– Якщо зграя ворон високо летить – значить чекайте ще на сніг.

Що можна робити 5 березня

1.Щоб у вашій родині був достаток – викиньте увесь старий одяг, який ви більше не одягаєте.

Що не можна робити 5 березня

​1.Цьго дня не можна дивитися в небо. Якщо побачите падаючу зірку – це може віщувати втрату близької людини.

2.Не розпочинайте в цей день жодних справ, адже вони будуть невдалими.