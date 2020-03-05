5 березня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день
5 березня в народному календарі відзначають день Лева Катанського. У цей день усі пекли смаколики, ходили одне до одного в гості та ласували солодкими стравами.
Іменини сьогодні святкують: Антон, Давид, Денис, Лев.
Читайте також: Вихідні дні у березні 2020: як українці відпочивають на 8 березня
Народні прикмети на 5 березня
– Сніг цього дня віщує неврожайний рік.
– Якщо зграя ворон високо летить – значить чекайте ще на сніг.
Що можна робити 5 березня
1.Щоб у вашій родині був достаток – викиньте увесь старий одяг, який ви більше не одягаєте.
Що не можна робити 5 березня
1.Цьго дня не можна дивитися в небо. Якщо побачите падаючу зірку – це може віщувати втрату близької людини.
2.Не розпочинайте в цей день жодних справ, адже вони будуть невдалими.
Коментаріpowered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
-
Володимир Бебешко прокоментував рішення Міли Нітіч піти від нього: Вона шукає новий образ4 березня , 21:20
-
Черговий скандал: син Вуді Аллена публічно виступив проти мемуарів режисера4 березня , 18:40
-
Jerry Heil прокоментувала свою публічну підтримку російських учасників Євробачення-20204 березня , 14:50
Коментарі