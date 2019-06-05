5 червня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

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5 червня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 5 червня

5 червня 2019 вшановують пам'ять єпископа Леонтія. Він проповідував віру в Христа маленьким дітям та дорослим людям.

Іменини сьогодні святкують: Адріан, Олександр, Олексій, Андрій, Опанас, Борис, Василь, Геннадій, Данило, Дмитро, Іван, Ігнатій, Костянтин, Леонтій, Марія, Михайло, Микита, Петро, Роман, Федір.

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Народні прикмети на 5 червня

– З'явилося багато оводів – до урожаю огірків.

– Мошки і комарі стовпом в’ються – на гарну погоду.

– Глід рясно цвіте – до суворої зими.

– Жуки жваво літають і дзижчать – до теплого сонячного дня.

– Трава вранці сильніше звичайного пахне – бути дощу.

– Багато мурах біля мурашника – на гарну погоду.

– Духота при сході сонця – до негоди.

– Сон з 4 на 5 червня віщий. Він в точності виповниться у тих, хто в цей день народився.

Що можна робити 5 червня

1. Вважається, що цей день сприятливий для розмови з людиною, з якою ви давно не знаходите спільну мову чи посварені.

Що не можна робити 5 червня

1. В цей день не можна мити голову, адже накличете собі неприємності на роботі.

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Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
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