5 дивних рецептів кави для вашого ранку

Кава – один з найпопулярніших напоїв сьогодення. Майже кожен третій мешканець великого міста починає свій ранок з ароматного напою. Одні купують каву дорогою на роботу, інші готують самостійно. А для декого процес заварювання взагалі – ритуал. Публікуємо кілька незвичайних рецептів кави від фестивалю Кава Квест Фест, що відбудеться на ВДНГ 31 серпня-1 вересня.

Кава з часником та медом

Хоча назва дещо і насторожує, смак такої кави вам точно сподобається. Адже він нічим не видає присутності секретного інгредієнта, і точно не загрожує свіжості подиху. Справа у тому, що кавові зерна, особливо, сирі – швидко вбирають сторонні запахи. Традиція обсмажувати зерна кави з часником прийшла зі сходу, як і сам напій, а там знаються на каві. Такий спосіб приготування надає смаку нову глибину, а мед допомагає розкрити весь букет незвичайного рецепта.



Кава з часником та медом

1. У нагріту турку покладіть часник, мелену каву і налийте воду.

2. Приготуйте каву по-турецьки.

3. Після того, як знімете турку з вогню, візьміть чайну ложку меду і просто опустіть її у каву. Розмішувати не потрібно, мед сам розчиняється у каві.

4. Дайте каві дві хвилини, щоб вона настоялася.

Кава з халвою

Вважається, що цей рецепт кави також прийшов з далекого Сходу. Саме там вперше вирішили поєднати відомі на весь світ солодощі з ароматним напоєм. У результаті вийшов відмінний десерт, який легко приготувати у домашніх умовах. Напій можна подавати відразу після приготування, або попередньо охолодивши, але в останньому випадку рекомендується додати в келих пару кубиків льоду.



Кава з халвою

1. Подрібніть халву в крихту, додайте 2 чайні ложки миндального сиропу та ретельно збийте отриману масу блендером до однорідного стану.

2. Заваріть каву – приготуйте в турці, або просто залийте кавові зерна водою.

3. Влийте каву в суміш халви і сиропу, додайте молока. Знову ретельно збийте.

4. Покладіть у кавові чашки або прозорі склянки кубики льоду і налийте приготовану каву з халвою.

Кава з жовтком

За оцінками американського медіа-порталу Buzzfeed, кава з яйцем по-в'єтнамських займає перше місце в списку 17 видів кавових напоїв, які варто спробувати кожному кавоману. Напій має назву "в'єтнамське капучино", його смак і солодкий, і гіркий одночасно, а сама кава дуже поживна. До того ж, приготування кави з яйцем не вимагає особливих сил і багато часу, тому рецепт користується неабияким попитом.



Кава з жовтком

1. Заваріть каву у турці.

2. Збийте свіжий жовток зі згущеним молоком (70 мл), цукром (1 чайна ложка) і вершковим маслом до пінної консистенції.

3. Додайте отриману суміш у каву та ще раз ретельно збийте в блендері.

Кава з імбиром

Імбир родом з Ємену. Цей диво-корінь відомий, як ефективний жироспалювач. Кава з імбиром підбадьорить, додасть нових відтінків ранку, а декому, можливо, і допоможе позбавитися зайвої ваги.



Кава з імбиром

1. Доведіть воду до кипіння.

2. Додайте корицю, гвоздику, мускатний горіх і кардамон. Ретельно перемішайте.

3. Додайте листя м'яти і імбир.

4. Коли вода закипить, додайте каву та перемішайте суміш.

5. Доведіть каву до кипіння і додайте молоко.

6. Зменшіть вогонь, доведіть каву до кипіння ще раз, додайте цукор і зніміть з вогню.

7. Накрийте кришкою і дайте настоятися протягом 5 хвилин.

Подавати таку каву краще гарячою з легкими закусками.

Кава з тоніком

Улюблене поєднання сучасних бариста та кава, яку можна знайти у багатьох cучасних кав'ярнях. Об'єднуючись, гіркота кави і тоніка дають цікавий смаковий ефект, чим і цікаві. З температурою напою і досі не визначились, але спекотним літом найкраще смакує охолоджений варіант. Головна особливість поєднання кави і тоніка – в універсальності. Аромат кави і характерна гіркота тоніка відмінно доповнюються відтінками розмарину, лимонної цедри, ягідними сиропами, а для більш сміливих експериментаторів – гіркими настоянками і лікерами. Чого в напої буде більше, кави, тоніка або міцної добавки – вирішувати вам.



Кава з тоніком

1. У високу склянку засипте кубики льоду, налийте тонік та апельсиновий сік.

2. Зваріть еспресо і додайте у склянку з тоніком.

3. Прикрасьте скибочкою лимона і подавайте.

За бажанням, тонік можна замінити на газовану мінеральну воду, а до напою додати сироп чи міцну настоянку.