5 фільмів з Кіану Рівзом, які слід подивитися кожному

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Кіану Рівзу 2 вересня виповнилося 55 років
Кіану Рівзу 2 вересня виповнилося 55 років / gettyimages.com

Кіану Рівзу 2 вересня виповнилося 55 років і він досі залишається одним з найбільш затребуваних акторів сучасності.

Пропонуємо п'ять фільмів за участю Кіану Рівза, які стали легендарними.

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"На гребені хвилі" (1991)

Після цього фільму до Кіану прийшов справжній успіх. Також актор здобув і звання секс-символу Голлівуду.

"Адвокат диявола" (1997)

Містична драма, яка також була успішною для Кіану. А його партнерами по стрічці стали такі зірки, як Аль Пачіно та Шарліз Терон.

"Матриця" (1999)

Фільм "Матриця" давно став культовим. Роль головного героя Нео ідеально підійшла для Рівза.

"Солодкий листопад" (2001)

Один з найромантичніших фільмів Кіану. І знову партнеркою по стрічці стала неперевершена Шарліз Терон.

"Джон Вік" (2014)

Довгоочікуване повернення Рівза у велике кіно. Кіану показав, що досі у чудовій формі і готовий до екшенів.

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: LifeStyle 24
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