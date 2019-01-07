5 фільмів з Ніколасом Кейджом, які варто переглянути

387 Читать новость на русском
Ніколас Кейдж: найкращі фільми з актором
Ніколас Кейдж: найкращі фільми з актором / viva.ua

Сьогодні, 7 січня, відомий актор Ніколас Кейдж святкує день народження. Голлівудському красеню виповнилось 54! У знаковий день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати 5 фільмів за участю легенди кіно, які варто переглянути.

Від звабливого мачо до рятівника – здається, всі ролі до снаги талановитому Ніколасу Кейджу. За час кінокар'єри актора номінували на десятки престижних премій, а в 1995-му він зумів вибороти "Оскар". Найпочеснішу нагороду Ніколас Кейдж здобув за участь у фільмі "Залишаючи Лас-Вегас".

Читайте також: 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують

Однак і інші ролі актора відзначились успіхом в прокаті та отримали схвальні відгуки від глядачів. Журналісти LifeStyle 24 відібрали всього 5 робіт Ніколаса Кейджа, які варто переглянути. 

"Місто янголів" (City of Angels)

Фільм вийшов у прокат у 1998 році та був присвячений режисеру Доен Стіл. У романтичній кінострічці Ніколас Кейдж зіграв роль Сета Плейда – ангела, якого Бог послав на Землю, щоб забирати душі померлих. Під час чергового завдання Сет зустрічає хірурга Меггі, в яку закохується. Відтак ангел має прийняти нелегкий вибір – відмовитись від безсмертя або ж забути дівчину. 

"Місто янголів": дивіться трейлер фільму

 

"Сім'янин" (The Family Man)

Не менш чуттєво Ніколас Кейдж зіграв і у фільмі "Сім'янин". За сюжетом, головний герой Джек Кемпбелл – успішний бізнесмен, який свого часу пожертвував чудовими стосунки задля кар'єри. Однак на Різдво доля зіграла з ним злий жарт: він опиняється в паралельній реальності, в якій таки одружився.

"Сім'янин": дивіться трейлер до фільму

 

Читайте також: Зірка народилася: Бредлі Куперу – 44 – топ-5 фільмів з голлівудським актором

"Скарб нації" (National Treasure)

Молодий американець Бен Франклін Гейтс належить до роду, що вірить у легенду про фантастичний скарб артефактів. Згідно з давніми розповідями, скарби, заховані Батьками-засновниками США, щоразу переховувались. Однак Бен рішуче налаштований віднайти артефакти та розбагатіти, адже має підказки, які можуть привести його до багатства. 

"Скарб нації": дивіться трейлер пригодницького кіно

 

"Примарний вершник" (Ghost Rider)

Фільм знятий за мотивами популярного коміксу. Щоб врятувати свого батьку від смерті, байкер Джонні Блейз уклав договір з дияволом. За контрактом, вночі чоловік перетворюється на посланця темних сил, який збирає людську "данину", Однак добро, яке не щезло в Джонні, може взяти верх над злом.

"Примарний вершник": дивіться трейлер 

 

"Медальйон" (Stolen)

Доньку колишнього злодія викрадають невідомі. Зловмисники заявляють, що тримають дівчину в такі. Для батька, якого зіграв Ніколас Кейдж, дається декілька годин, щоб врятувати дитину. 

"Медальйон": дивіться трейлер бойовика

 

Теги: LifeStyle Голлівуд Кіно
Джерело: 24 Канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
6 січня 15:01 Бабусин рецепт: як Ольга Сумська готує різдвяну кутю – ексклюзив
Анастасія Манюхіна 2318
5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
5 січня 15:37 5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують
4174
Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
4 січня 17:45 Що таке кутя: історія, види та секрети приготування
2985
Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
4 січня 16:30 Східний гороскоп на 2019 рік Жовтої Земляної Свині
6486
Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
4 січня 14:03 Кутя на мінералці з виноградним соком: як Святу вечерю готують у різних регіонах України
Альона Захарова 2280
Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
4 січня 10:20 Що подарувати рідним та близьким на Різдво: оригінальні ідеї
1459
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук