5 грудня 2018 року вшановують пам'ять святого Прокопа Читця, який прославився тим, що отримав дар чудотворення і почав зцілювати важкохворих людей.

Людина, яка народилася 5 грудня по знаку зодіаку – Стрілець. Вони є повноправними господарями своєї долі. Їхнє щастя повністю знаходиться в їхніх руках. Головне завдання, яке стоїть перед ними – зробити правильний вибір і плідно працювати над собою.

Читайте також: Вихідні у грудні 2018: які святкові дні очікують українців

Талісман людини – турмалін. Цей камінь має в собі властивості пробудити в людині приховані таланти і творчі сили.

Іменини 5 грудня святкують: Михайло, Петро, Валер’ян, Прокіп, Володимир, Іван, Василій, Павло, Яків, Федір, Ілля, Олексій, Марк, Борис, Параскева.

Народні прикмети на 5 грудня:

– Тепла погода – зима буде сніжною і довгою.

Що можна робити 5 грудня

1. Поможіть нужденним і дайте їм милостиню.

2. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

Що не можна робити 5 грудня

1. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.

2. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

3. Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться культовий фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.