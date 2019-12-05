5 грудня – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 грудня в народному календарі відзначають день святого Прокопа Читця, який прославився тим, що отримав дар чудотворення і почав зцілювати важкохворих людей.

Людина, яка народилася 5 грудня по знаку зодіаку – Стрілець. Вони є повноправними господарями своєї долі. Їхнє щастя повністю знаходиться в їхніх руках. Головне завдання, яке стоїть перед ними – зробити правильний вибір і плідно працювати над собою. Талісман людини – турмалін. Цей камінь має в собі властивості пробудити в людині приховані таланти і творчі сили.

Іменини 5 грудня святкують: Валер’ян, Прокіп, Яків, Федір, Ілля, Олексій, Марк, Борис, Параскева.

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Народні прикмети на 5 грудня

– Якщо сьогодні надворі тепла погода – зима буде сніжною і довгою.

Що можна робити 5 грудня

1. Прислухайтеся до порад оточуючих, вони вам неодмінно допоможуть у вирішенні важливого питання.

2. Поможіть нужденним і дайте їм милостиню.

Що не можна робити 5 грудня

1. Не позичайте нічого сусідам, адже можете віддати щастя.

2. Не вирушайте цього дня в далеку дорогу, залишіться вдома. Присвятіть свій вільний час саморозвитку: почніть читати нову книгу, подивіться фільм або якщо ви довго мріяли вивчити іноземну мову – почніть просто зараз.

3. Сьогодні не можна лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції та будьте розсудливими.