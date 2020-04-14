5 книг, події яких нагадують пандемію коронавірусу 2020 року

Історія повторюється. Цей вислів можна перевірити у час пандемії коронавірусу, коли чимало сюжетів книг чи фільмів наче відтворюють події сьогодення. То в яких виданнях можна побачити паралелі з подіями 2020 року – дізнавайтесь у матеріалі.

Самоізоляція та поширення вірусу – це знайомий сюжет багатьох книг. У час пандемії коронавірусу журналісти ВВС вирішили звернути увагу на романи, де описані події сьогодення: починаючи з перших ознак епідемії до найгірших часів та повернення до буденного життя. Книги показують, що людство це вже переживало і, що головне, – вижило.

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"Щоденник чумного року", Даніель Дефо

Книга стала своєрідною хронікою Великої чуми. Даніель Дефо на прикладі Лондона 1665 року показав реалії того часу та страшні наслідки епідемії.

Все почалось, як і в теперішньому часі. У світі поширились чутки про те, що в Нідерландах вирує мор. Згодом загадкова смерть вказує, що недуга вийшла за межі держави. Тому влада приймає рішення про заборону масових зібрань та будь-яких бенкетах і просить людей залишатись вдома. Однак ніщо, як пише Даніель Дефо, "не було більш смертельним для жителів цього міста, ніж звичайна недбалість". Епідемія забрала життя багатьох людей, а після кількох місяців на вулицях Лондона повернулось звична рутина.



"Щоденник чумного року" нагадує події пандемії коронавірусу / BBC

"Чума", Альбер Камю

Сюжет роману-притчі "Чума" Альбера Камю також рясніє паралелями з подіями сьогодення. Місцеві лідери спершу не зважають на слова медиків, які спостерігають за масовими смертями щурів. Пояснити аномалію лікарі не можуть, тому влада зволікає з діями, що призводить до масштабної епідемії.

Це можна було простежити і в 2020 році, коли медик Лі Веньлян звернув увагу на дивну пневмонію, яка забрала життя його пацієнта. Чоловік поширив інформацію серед колег, однак наступного дня був викликаний до поліції на допит через "брехливі заяви".



Альбер Камю "Чума" / Gramho

"Блідий кінь", Кетрін Енн Портер

Водночас у книзі Кетрін Енн Портер "Блідий кінь" можна почитати про людей, які перебувають на самоізоляції та бачать спустошені міста в час епідемії іспанки. Також описується перебіг хвороби, яка супроводжується сильною лихоманкою, що нагадує симптоми коронавірусу.



Книги, сюжет яких нагадує події пандемії 2020 року / WorthPoint

"Рік потопу", Маргарет Етвуд

Сучасна книга демонструє читачам, як один божевільний вчений зумів знищити четверту частину населення Землі. Він створив вірус, який поширив серед людей. За сюжетом, вцілили дві кардинально різні жінки – менеджерка Тобі і танцівниця Рен. Вони намагаються відбудувати своє звичне життя після нещадної пандемії та знаходять інших, хто зміг вижити.



"Рік потопу" Маргарет Етвуд / Bahance

"Станція "Одинадцять", Емілі Сент-Джон Мандель

Окрім цього, у 2014 році у світ вийшов новий роман Емілі Сент-Джон Мандель "Станція "Одинадцять". Книга розповідає про вірус, який знищує 99% населення. Та як пандемія повпливає на людей, яким вдалось вижити?



Книги, що наче передбачили пандемію коронавірусу / Read It Forward

Звісно, книги не мають чіткого рецепту, як подолати коронавірус у 2020 році. Однак вони демонструють усьому людству: карантин – тимчасова ізоляція, яка допоможе врятувати життя мільйонам.