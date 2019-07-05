5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 липня в народному календарі відзначають день Євсевія. Здавна люди вважали, що цей день відмінно підходить для зцілення душі і тіла.

Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан.

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Народні прикмети на 5 липня

– Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.

– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.

– Комарі літають роєм – на гарну погоду.

Що можна робити 5 липня

1. Якщо людина народилася 5 липня, то її покровитель – сосна, ялиця і ялина. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій.

Що не можна робити 5 липня

1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.

3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно.