5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

84 Читать новость на русском
5 липня 2019 – яке свято сьогодні в Україні та що не можна робити
Що можна і не можна робити 5 липня / ua.wallpapers-fenix.eu

5 липня в народному календарі відзначають день Євсевія. Здавна люди вважали, що цей день відмінно підходить для зцілення душі і тіла.

Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан.

Читайте також: Івана Купала у Києві: програма заходів

Народні прикмети на 5 липня

– Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.

– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів. 

– Комарі літають роєм – на гарну погоду.

Що можна робити 5 липня

1. Якщо людина народилася 5 липня, то її покровитель – сосна, ялиця і ялина. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій. 

Що не можна робити 5 липня

1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.

2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.

3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно. 

blog_ava
Найпопулярніші типи холодильників: чим відрізняються та які краще
сьогодні
5412
Теги: LifeStyle Традиції
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
4 липня 12:52 Atlas Weekend 2019: програма на всі дні, учасники фестивалю і ціни на квитки
891
Вікторія і Девід Бекхем святкують 20 річницю весілля: історія кохання пари, яка стала брендом
4 липня 11:24 Вікторія і Девід Бекхем святкують 20 річницю весілля: історія кохання пари, яка стала брендом
Марта Вересюк 1193
UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
3 липня 20:23 UPark Festival 2019: афіша на всі дні, учасники та ціни
186
День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік
3 липня 18:36 День без поліетилену: зірки, які турбуються про екологію не лише раз в рік
606
День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
3 липня 17:50 День народження Тома Круза: фільми, за які ми любимо актора
1791
Новини
Більше новин
Залиште відгук