5 липня – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 липня в народному календарі відзначають день Євсевія. Здавна люди вважали, що цей день відмінно підходить для зцілення душі і тіла.
Іменини сьогодні святкують: Зіна, Юліан.
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Народні прикмети на 5 липня
– Дощ іде вдень – чекайте хорошого врожаю.
– Спекотний день на Євсевія – в грудні чекайте сильних морозів.
– Комарі літають роєм – на гарну погоду.
Що можна робити 5 липня
1. Якщо людина народилася 5 липня, то її покровитель – сосна, ялиця і ялина. Рекомендується в скрутну хвилину прийти в ліс і обійняти дерево, попросивши у нього допомоги. Через деякий час ви знайдете душевний спокій.
Що не можна робити 5 липня
1. Сьогодні не варто відправлятися в магазини – можете накупити зайвого і завдати шкоди своєму бюджету.
2. Остерігайтеся і пліток, вони можуть зіграти з вами злий жарт.
3. Не проектуйте свою злість на інших людях, адже для вас це закінчиться не надто благополучно.
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