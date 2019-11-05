5 листопада – яке сьогодні свято і що не можна робити в цей день

5 листопада в народі вшановують апостола Якова. Святий Яків був сином святого Йосипа. Апостол відомий як перший єпископ Єрусалиму. У 63 роки він прийняв мученицьку смерть – язичники скинули його з ганку храму, а потім побили камінням.

З дитячих років Яків був людиною, особливо присвяченою Богові. Такі люди давали обітницю дотримання безшлюбності, утримання від вина, не їли м'ясної їжі та не стригли волосся.

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Іменини 5 листопада святкують: Захар, Олександр, Максим, Яків.

Народні прикмети на 5 листопада

– Якщо 5 листопада пішов град – в кінці листопада очікуйте справжню зиму.

– Цього дня йде дощ – рік буде врожайним.

– Випаде багато снігу – зима буде теплою.

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Що можна робити 5 листопада

1. Завершити заготівлю дров на зиму. Якщо встигнути до цього дня, то всю зиму в домівці буде тепло.

2. Годувати пташок хлібом. Вважається, якщо нагодувати пернатих, врожай на наступний рік буде великим.

3. Їсти багато меду. За повір'ям, якщо людина з'їсть багато меду, весь наступний рік буде успішним.

Що не можна робити 5 листопада

1. Не можна залишатися в боргах. Віддайте напередодні всі позичені кошти.

2. Не варто з'ясовувати стосунки, звертатися за допомогою, зустрічатися з недругами і недоброзичливцями. Є ризик спровокувати конфлікт.

3. Не рекомендується просити підвищення на посаді чи збільшення заробітної плати.