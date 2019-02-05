5 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день

5 лютого 2019 року вшановують день мученика Агафангела (Агафія). Цей день вважається часом домашніх турбот.

Іменини сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климентій, Макар, Федір.

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Народні прикмети на 5 лютого

– Багато снігу – буде врожайним рік.

– Якщо на Агафія вдарив мороз, і світить сонце, значить, у серпні буде спекотно.

– Сонячний день до ранньої весни.

– Якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом.

– Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.

– Багато снігу лежить на землі – прикмета того, що рік буде врожайним.

– Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.

Що можна робити 5 лютого

1. За можливості давайте біднякам милостиню.

2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.

Що не можна робити 5 лютого

1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.

2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.