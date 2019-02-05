5 лютого – яке сьогодні свято та що не можна робити в цей день
5 лютого 2019 року вшановують день мученика Агафангела (Агафія). Цей день вважається часом домашніх турбот.
Іменини сьогодні святкують: Володимир, Геннадій, Катерина, Іван, Йосип, Климентій, Макар, Федір.
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Народні прикмети на 5 лютого
– Багато снігу – буде врожайним рік.
– Якщо на Агафія вдарив мороз, і світить сонце, значить, у серпні буде спекотно.
– Сонячний день до ранньої весни.
– Якщо синиці вранці голосно щебечуть – чекайте морозів найближчим часом.
– Білка скаче по деревах – можливе настання відлиги.
– Багато снігу лежить на землі – прикмета того, що рік буде врожайним.
– Погода 5 лютого після полудня дозволяє зрозуміти, яким буде січень наступного року.
Що можна робити 5 лютого
1. За можливості давайте біднякам милостиню.
2. Рекомендується зробити генеральне прибирання в будинку та на подвір'ї. Винесіть непотрібне сміття, помийте підлогу та вікна, полагодьте те, що хотіли зробити уже давно.
Що не можна робити 5 лютого
1. У цей день категорично заборонені сварки в сім'ї.
2. Цього дня не можна перебувати в неприбраному будинку.