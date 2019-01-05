5 маловідомих фактів про Мериліна Менсона, які приголомшують

Сьогодні, 5 січня, одному з найепатажніших артистів сучасності Мериліну Менсону виповнюється 50 років. У знаковий для співака день журналісти LifeStyle 24 вирішили підібрати маловідомі факти з його життя, які можуть вас здивувати.

У світі складно знайти людину, яка б не чула про рок-музиканта Мериліна Менсона. Хтось знає артиста, як епатажного співака, який приміряє моторошні сценічні образи, інші – як художника та колекціонера. Та в будь-якому творчому хобі Мериліна Менсона можна з легкістю назвати талановитим і успішним.

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Псевдонім чи справжнє ім'я?

Тільки найвідданіші прихильники, які цікавляться творчістю Мериліна Менсона знають, що відоме у всьому світі ім'я артиста – це псевдонім. Насправді співака звати Брайан Х'ю Ворнер.

Народився майбутній артист в сім'ї продавця меблів та медсестри. Подружжя віддало хлопчика до християнської школи, яка відіграла в його житті неабиякий вплив: Брайан зненавидів релігію і почав захоплюватись працями Ніцше. Згодом, коли він створив рок-групу, вирішив показати, що в ньому є як світла, так і темна сторона. Тому у псевдонімі він вміло поєднав імена актриси Мерилін Монро і маніяка Чарльза Менсона.

Хобі

Мерилін Менсон – не тільки успішний музикант, але й художник. Перші картини він показав у 1995 році. Згодом артист презентував власну колекцію, яку назвав "Золотим століттям гротеску". Наразі його галерея налічує близько 200 картин, які відзначились скандальністю.



Мерилін Менсон / Zimblo

Кінокар'єра

Рок-музикант зіграв другорядні ролі у декількох фільмах. Зокрема, Мериліна Менсона можна побачити у серіалі "Салем" та "Сини анархії". А от починав свою кінокар'єру артист у фільмі для дорослих.

Зіркові друзі

Попри епатажний образ Мерилін Менсон може похизуватись чималою кількістю друзів у Голлівуді. Зокрема, співак спілкується з режисером Девідом Лінчем, музикантом Елісом Купером та актором Джонні Деппом.

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Особисте життя

Мериліна Менсона можна сміливо назвати ловеласом, адже йому приписують романи із відомими моделями та зірками. Артист свого часу був заручений із акторками Роуз МакГоуен та Еван Рейчел Вуд, однак до весілля справа так і не дійшла. Тільки одна запальна красуня змогла притягнути Мериліна Менсона до вівтаря – нею була Діта фон Тіз. Однак шлюб проіснував всього рік: у 2006 пара оголосила про розлучення.



Мерилін Менсон та Діта фон Тіз / The Independent