5 маловідомих фільмів за участю Деніела Редкліффа, які варто подивитися
Британському кіноактору Деніелу Редкліффу сьогодні виповнюється 30 років. Знаменитий герой фільмів про юного чарівника Гаррі Поттера приніс акторові неймовірну славу. Однак іменинник зіграв не лише в екранізації романів Джоан Роулінг, а й в багатьох інших стрічках, про які фанати часто не знають.
Через 10-річну участь в зйомках "Гаррі Поттера" Деніелу було важко відійти від образу свого екранного кіногероя та зніматись в інших картинах. Фанати досі не можуть і не хочуть уявляти його в образі агента ФБР чи дослідника джунглів, оскільки асоціації з юним чарівником надто сильно переплелись з життям Редкліффа.
Читайте також: Як змінилися актори з "Гаррі Поттера": фотопорівняння
А втім, рекомендуємо вам переглянути декілька не менш вартісних стрічок, де талановитий Деніел зіграв головні ролі. Можливо, ви більше не будете пов'язувати його з "поттеріаною", на якій виросло ціле покоління молодих кіноманів.
"Жінка в чорному" (The Woman in Black) 2012
Фільм жахів режисера Джеймса Воткінса була знята на основі однойменного роману Сюзан Гілл. У ній йдеться про життя молодого адвоката, який вирушає у віддалене село, щоб владнати з документами померлої клієнтки. Після деякого часу він стає помічати, що привид жінки налаштований на помсту, через що потерпає головний герой.
На рейтингу IMDb стрічку критики та глядачі оцінили у 6,4 бали з 10 можливих.
"Дружба і ніякого сексу?" (The F Word) 2013
Ірландсько-канадська комедійна мелодрама режисера Майкла Довса також знята на основі книги, а саме – п'єси "Зубна паста і сигари" Ті. Джей. Дейва і Майкла Рінальді. Кінокартина показує розчарованого 20-річного юнака, який завершив стосунки з дівчиною через її роман з викладачем анатомії. Він покидає навчання у медичному коледжі та абстрагується від зовнішнього світу. Але його життя різко змінюється після зустрічі з дівчиною Чентрі на вечірці у свого знайомого.
Рейтинг IMDb розмістив фільм з позначкою 6,8 балів.
"Людина — швейцарський ніж" (Swiss Army Man) 2016
Американський трагікомедійний фільм, режисерами якого стали Ден Кван і Деніел Шайнерт, розповідає про молодого чоловіка Генка, який опиняється на безлюдному острові та перебуває на межі самогубства. Згодом він знаходить мертве тіло і зав'язує з ним дружбу. Небіжчик Менні, роль якого виконує Редкліфф, долає з Генком різні труднощі на острові та заново пізнає "життя".
У рейтинг IMDb фільм занесений з оцінкою 7,0.
"Абсолютна влада" (Imperium) 2016
Американська кримінальна кінодрама режисера Деніела Регусіса показує історію агента ФБР, який під прикриттям перебуває у банді неонацистів. Чоловікові доводиться вливатись в угруповання, щоб згодом її викристи та запобігти запланованому теракту.
Рейтинг IMDb показує цей фільм з оцінкою у 6,5 балів.
"Джунглі" (Jungle) 2017
Остання стрічка, у якій взяв участь іменинник Деніел Редкліфф є австралійська пригодницька кінодрама режисера Грега Макліна. У ній розповідається про молодого хлопця Йоссі Гінсберга, який вирішує залишити своє спокійне життя та вирушає на пошуки себе в Амазонські джунглі. Подорож, яка повинна була бути цікавою та досить легкою, згодом перетворюється на справжні випробування.
Стрічку на рейтингу IMDb оцінили у 6,7 балів.