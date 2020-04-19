5 фільмів для чудового настрою з Кейт Хадсон
Знаменита американська акторка Кейт Хадсон сьогодні, 19 квітня, святкує свій день народження. Зірці виповнюється 41 рік. З цієї нагоди пропонуємо переглянути добірку фільмів, які принесли популярність Кейт, а вам принесуть чудовий настрій на весь день.
Кейт Хадсон розпочала свою акторська кар'єру в 1998 році. З того часу встигла зіграти у більш, ніж 20 кінороботах. Вона неймовірно талановита жінка та чудова матуся. Кейт виховує двох доньок і сина. Наразі зірка зробила паузу у творчому житті, проте не перестає ділитися з прихильниками подіями на особистій сторінці в інстаграмі.
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Редакція LifeStyle 24 підготувала для вас добірку з п'яти найкращих фільмів за участі Кейт Хадсон. Насолоджуйтеся переглядом у цей чудовий весняний день!
"Нестерпні леді" – трейлер: дивіться відео онлайн
"Війна наречених" – трейлер: дивіться відео онлайн
"Головне – не боятися!" – дивіться відео онлайн
"Панда Кунг-Фу 3" – трейлер (Кейт озвучує панду Мей Мей): дивіться відео онлайн
"Рок на Сході" – трейлер: дивіться відео онлайн
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