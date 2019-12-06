5 найпопулярніших треків за версією Shazam, які зуміли підкорити весь світ

Знаменитий музичний сервіс Shazam вирішив підбити підсумки 2019 року. Його представники проаналізували активність меломанів щодо кожного треку, який вийшов у ротацію за останні 12 місяців. Відтак світу представили 5 треків, які отримали найбільшу увагу від користувачів Shazam.

Рейтинг очолила 17-річна американка Біллі Айліш. Дівчина стрімко увірвалась до світового шоу-бізнесу та вже встигла підкорити перші сходинки радіочартів, а також отримати перші нагороди. Зокрема, Біллі Айліш стала "Співачкою року" за версією Apple Music Awards. Премія пройшла днями у Каліфорнії.

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Перший щабель Shazam запальній Біллі Айліш вдалось посісти завдяки своєму треку Bad Guy, кліп до якого зібрав майже 700 мільйонів переглядів.

Біллі Айліш – Bad Guy: дивіться відео кліпу

Поступився першістю у рейтингу музичного сервісу Lewis Capaldi. Увірватись до престижного чарту йому допоміг успішний трек Someone You Loved. Прем'єра пісні відбулась у лютому 2019 року та зібрала близько 80 мільйонів переглядів на ютуб-каналі артиста.

Lewis Capaldi – Someone You Loved: дивіться відео кліпу

Заслуженою бронзою у рейтингу Shazam відтепер може похизуватись австралійська співачка Tones. Зайняти престижний щабель їм допомогла пісня Dance Monkey.

Tones – Dance Monkey: дивіться відео кліпу

На четвертому щаблі меломани можуть побачити ремікс на пісню Calma, який виконали Pedro Capo і Farruko. Кліп до композиції зібрав близько 2 мільярдів переглядів, тому не випадково потрапив до списку музичного сервісу.

Pedro Capo і Farruko – Calma: дивіться відео кліпу

П'ятірку переможців закриває спільна робота двох гуртів Meduza і Goodboys. Музиканти записали трек Piece Of Your Heart, який отримав шалену популярність у світі.

Meduza і Goodboys – Piece Of Your Heart: дивіться відео кліпу