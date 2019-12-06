5 найпопулярніших треків за версією Shazam, які зуміли підкорити весь світ
Знаменитий музичний сервіс Shazam вирішив підбити підсумки 2019 року. Його представники проаналізували активність меломанів щодо кожного треку, який вийшов у ротацію за останні 12 місяців. Відтак світу представили 5 треків, які отримали найбільшу увагу від користувачів Shazam.
Рейтинг очолила 17-річна американка Біллі Айліш. Дівчина стрімко увірвалась до світового шоу-бізнесу та вже встигла підкорити перші сходинки радіочартів, а також отримати перші нагороди. Зокрема, Біллі Айліш стала "Співачкою року" за версією Apple Music Awards. Премія пройшла днями у Каліфорнії.
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Перший щабель Shazam запальній Біллі Айліш вдалось посісти завдяки своєму треку Bad Guy, кліп до якого зібрав майже 700 мільйонів переглядів.
Біллі Айліш – Bad Guy: дивіться відео кліпу
Поступився першістю у рейтингу музичного сервісу Lewis Capaldi. Увірватись до престижного чарту йому допоміг успішний трек Someone You Loved. Прем'єра пісні відбулась у лютому 2019 року та зібрала близько 80 мільйонів переглядів на ютуб-каналі артиста.
Lewis Capaldi – Someone You Loved: дивіться відео кліпу
Заслуженою бронзою у рейтингу Shazam відтепер може похизуватись австралійська співачка Tones. Зайняти престижний щабель їм допомогла пісня Dance Monkey.
Tones – Dance Monkey: дивіться відео кліпу
На четвертому щаблі меломани можуть побачити ремікс на пісню Calma, який виконали Pedro Capo і Farruko. Кліп до композиції зібрав близько 2 мільярдів переглядів, тому не випадково потрапив до списку музичного сервісу.
Pedro Capo і Farruko – Calma: дивіться відео кліпу
П'ятірку переможців закриває спільна робота двох гуртів Meduza і Goodboys. Музиканти записали трек Piece Of Your Heart, який отримав шалену популярність у світі.
Meduza і Goodboys – Piece Of Your Heart: дивіться відео кліпу